Julio César Uribe conduce los caminos de Sporting Cristal, desde su posición de Director General de Fútbol; sin embargo, también es una voz autorizada cuando se habla de selección peruana.

El mundialista con Perú fue consultado sobre algún candidato para dirigir a la blanquirroja en el 2026, tras el interinato de Manuel Barreto.

“Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito porque conocen el concepto, son decentes, son internacionales, han tenido lindas experiencias y, sobre todo, son lindas personas”, dijo en entrevista con RPP Deportes.

“(Roberto Mosquera) y Roberto Arrelucea”, citó ‘El Diamante’. “Saben lo que es la lucha, saben lo que es el sufrimiento, tienen la decencia, tienen valores, conocen los conceptos y merecen su oportunidad”, argumentó.

Como se recuerda, luego de quedar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias, muy lejos de una plaza en el Mundial, desde la Federación Peruana de Fútbol buscan a un nuevo entrenador.

