Pese a que se da como un hecho que la selección peruana no jugará el próximo Mundial, pues ya no existen chances de alcanzar el séptimo lugar que otorga un repechaje, esto no es del todo cierto.

Los dirigidos por Óscar Ibáñez saldrán al campo del Estadio Centenario aún chances, aunque remotas, de seguir en carrera pensando en la cita mundialista.

Con apenas 12 unidades, Perú debe ganarle a Uruguay y Paraguay, pero además esperar que Venezuela, con 18 puntos, pierda sus dos encuentros.

La ‘Vinotinto’ cierra su participación ante Argentina en Buenos Aires y frente a Colombia en Monagas.

Pero con esta combinación de resultados tampoco sería suficiente por la diferencia de gol. Perú inicia en esta última fecha doble con -11 y Venezuela -4.

Cabe mencionar que no solo la ‘Vinotinto’es rival directo para pensar en el repechaje, pues Bolivia con 17 puntos tampoco puede sumar más de 1 punto para nuestros intereses.

Aunque a los altiplánicos sí los superamos en diferencia de gol. Ellos tienen hasta la fecha un récord de -16 y es, con diferencia, la selección más goleada de las Eliminatorias.

TABLA DE POSICIONES

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.