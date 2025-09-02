Pese a que se da como un hecho que la selección peruana no jugará el próximo Mundial, pues ya no existen chances de alcanzar el séptimo lugar que otorga un repechaje, esto no es del todo cierto.
LEE TAMBIÉN: Representante de Erick Noriega sobre su debut en el Brasileirao: “Está en un equipo top en el mundo y este solo es el inicio”
Los dirigidos por Óscar Ibáñez saldrán al campo del Estadio Centenario aún chances, aunque remotas, de seguir en carrera pensando en la cita mundialista.
Con apenas 12 unidades, Perú debe ganarle a Uruguay y Paraguay, pero además esperar que Venezuela, con 18 puntos, pierda sus dos encuentros.
La ‘Vinotinto’ cierra su participación ante Argentina en Buenos Aires y frente a Colombia en Monagas.
MIRA: Perú vs. Uruguay: ¿Cómo le fue a la blanquirroja en su última visita a Montevideo por Eliminatorias?
Pero con esta combinación de resultados tampoco sería suficiente por la diferencia de gol. Perú inicia en esta última fecha doble con -11 y Venezuela -4.
Cabe mencionar que no solo la ‘Vinotinto’es rival directo para pensar en el repechaje, pues Bolivia con 17 puntos tampoco puede sumar más de 1 punto para nuestros intereses.
Aunque a los altiplánicos sí los superamos en diferencia de gol. Ellos tienen hasta la fecha un récord de -16 y es, con diferencia, la selección más goleada de las Eliminatorias.
TABLA DE POSICIONES
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC