Las selecciones de Uruguay y Perú se enfrentarán por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, con diferentes realidades deportivas.

Si bien los celestes solo deben sumar para asegurar su clasificación, la blanquirroja debe ganar y esperar otros resultados para seguir con chances.

La última vez que se enfrentaron en la capital uruguaya fue triunfo local 1-0 con anotación de Giorgian De Arrascaeta.

Este encuentro tuvo una de las jugadas más polémicas de la competición, luego de que no se validara un gol a favor de Perú, tras un remate de Miguel Trauco que aparentemente traspasó la línea del arco celeste.

La última vez que Perú visitó a Uruguay en el Centenario por Clasificatorias, la ‘Blanquirroja’ no pudo rescatar el empate luego de esta polémica jugada que todavía recordamos. 🔙🇵🇪



📌 Ahora, los dirigidos por Óscar Ibáñez saldrán en busca de sumar sus primeros tres puntos fuera… pic.twitter.com/ZUXk3Pzs7F — Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 2, 2025

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmbeol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

