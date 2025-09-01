La selección de Uruguay solo necesita sumar ante Perú este jueves en Montevideo para asegurar su cupo en el próximo Mundial 2026, y así lo desea Federico Valverde.
El capitán y referente del seleccionado que dirige Marcelo Bielsa se refirió al encuentro ante la blanquirroja y sus expectativas del partido.
“Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente”, dijo el destacado futbolista de 27 años.
“Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darle un premio a ellos también”, añadió.
La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron en la capital uruguaya fue triunfo local 1-0 con anotación de Giorgian De Arrascaeta.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
