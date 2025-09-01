El mediocampista uruguayo se refirió al partido ante la selección peruana en Montevideo.
Redacción EC
Redacción EC

La selección de Uruguay solo necesita sumar ante Perú este jueves en Montevideo para asegurar su cupo en el próximo Mundial 2026, y así lo desea .

El capitán y referente del seleccionado que dirige Marcelo Bielsa se refirió al encuentro ante la blanquirroja y sus expectativas del partido.

“Estamos con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente”, dijo el destacado futbolista de 27 años.

“Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darle un premio a ellos también”, añadió.

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron en la capital uruguaya fue triunfo local 1-0 con anotación de Giorgian De Arrascaeta.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

