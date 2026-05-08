Por Redacción EC

Real Madrid informó que, tras la apertura del expediente disciplinario, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni comparecieron ante el instructor encargado del caso para dar su versión de los hechos ocurridos en la interna del equipo.

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