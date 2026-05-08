Real Madrid informó que, tras la apertura del expediente disciplinario, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni comparecieron ante el instructor encargado del caso para dar su versión de los hechos ocurridos en la interna del equipo.

Durante dicha comparecencia, ambos futbolistas manifestaron su total arrepentimiento por lo sucedido y se disculparon entre ellos, evidenciando su intención de dejar atrás el incidente que generó tensión en el vestuario.

Asimismo, los jugadores extendieron sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y se pusieron a disposición de la institución para aceptar cualquier medida disciplinaria que se considerara necesaria.

Finalmente, el club blanco resolvió imponer una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, dando por concluidos los procedimientos internos y cerrando oficialmente el caso.