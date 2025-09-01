El futbolista del Burnley FC confesó sentirse en buen momento, tras iniciar la temporada europea en la Premier League.
Redacción EC
llegó la noche del último domingo a Montevideo para ponerse a disposición del entrenador de la Óscar Ibáñez, de cara a los próximos encuentros de Eliminatorias.

En breve diálogo con América Deportes, antes de ingresar al hotel de concentración, se le vio con muy buen semblante, tras anotar su primer gol en Inglaterra.

“Estoy en un buen momento con Burnley FC. Estamos mejorando y estoy muy feliz”“, dijo brevemente.

Sonne ya ha disputado varios encuentros con la blanquirroja y hasta ha sido titular durante este proceso.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

