Erick Noriega se estrenó con camiseta de Gremio de Porto Alegre en el Braisleiario ante el líder Flamengo, y no solo no desentonó, sino que fue la figura de la cancha.

Pese a tener pocos días en el equipo tricolor, el entrenador Mano Menezes decidió alinearlo de titular y la esposa del jugador compartió parte de su conversación al enterarse de la buen noticias.

“Muy nervioso ahorita. Dios está con nosotros, vamos a darle con todo”, le escribió el ex Alianza Lima a su pareja, horas previas al partido.

Una vez en el mítico estadio Maracaná, Noriega demostró su calidad y jeraraquía, incluso jugando en dos posiciones de la cancha.

Ahora debe sumarse a los trabajos de la selección peruana, de cara a los partidos por la última fecha doble de las Eliminatorias, con chances mínimas de alcanzar un cupo al repechaje.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

