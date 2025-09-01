El seleccionado nacional fue la figura del empate de su club el último domingo ante Flamengo.
El seleccionado nacional fue la figura del empate de su club el último domingo ante Flamengo.
Redacción EC
Redacción EC

se estrenó con camiseta de en el Braisleiario ante el líder Flamengo, y no solo no desentonó, sino que fue la figura de la cancha.

LEE TAMBIÉN: “En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1

Pese a tener pocos días en el equipo tricolor, el entrenador Mano Menezes decidió alinearlo de titular y la esposa del jugador compartió parte de su conversación al enterarse de la buen noticias.

“Muy nervioso ahorita. Dios está con nosotros, vamos a darle con todo”, le escribió el ex Alianza Lima a su pareja, horas previas al partido.

Una vez en el mítico estadio Maracaná, Noriega demostró su calidad y jeraraquía, incluso jugando en dos posiciones de la cancha.

Ahora debe sumarse a los trabajos de la selección peruana, de cara a los partidos por la última fecha doble de las Eliminatorias, con chances mínimas de alcanzar un cupo al repechaje.

MIRA: De qué hablaron Ibáñez y Quispe tras su fichaje por Sydney FC y el plan en Montevideo: Lo que no se vio del día 6 de la Bicolor

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC