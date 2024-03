El trabajo de Ricardo Gareca en la selección peruana fue positivo, pero no perfecto, opinó Roberto Palacios en una reciente entrevista para el diario chileno La Tercera, al ser consultado si el argentino logró un recambio de jugadores en la Bicolor.

“En general, quedamos contentos con lo que hizo. A pesar de todo lo que pasamos, porque no fueron Eliminatorias fáciles. Sin embargo, con el cambio que hizo de poner a gente nueva, el equipo despegó. Incluso, pudimos haber llegado a Qatar.

El ‘Tigre’ dejó huella porque “cambió la mentalidad de los jóvenes”, valoró el ‘Chorri’. “Fortaleció mucho el deseo de triunfar y eso ayudó a que los chicos lograran la clasificación. Los convenció de que se podían lograr objetivos”. No obstante, “se extrañó que no dejara algo más acá, que sacara más jugadores del torneo local”.

“Tenía que trabajar con algunos jugadores del medio peruano, porque en algún momento iba a necesitar futbolistas para un recambio. Pero, finalmente, Ricardo Gareca no consiguió el recambio que Perú necesitaba. Nos quedamos con los mismos que estaban en las nóminas. Se extrañó que Gareca no dejara algo más, que sacara más jugadores del torneo local. Tal vez por eso Juan Reynoso no tuvo tantas opciones. Porque cuando tú tienes un recambio, te quedas con la idea del técnico y él mismo logra ver a cuáles puede incluir, señaló Roberto Palacios para La Tercera.