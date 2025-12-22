La FIFA publicó el último Ranking Mundial del año 2025, correspondiente a la clasificación de selecciones nacionales tras los últimos partidos oficiales y amistosos disputados durante la temporada. España terminó en lo más alto de la tabla, seguida por Argentina, que cerró el año con una posición destacada entre las potencias del fútbol mundial.

En esta última actualización la Selección Peruana logró escalar una posición en el Ranking FIFA, pasando del puesto 52 al 51 a nivel mundial. Este ligero ascenso representa una mejora para la blanquirroja tras una etapa con altibajos en su rendimiento, especialmente luego de los encuentros amistosos recientes y otros compromisos fuera de las Eliminatorias.

Aunque la selección peruana todavía se mantiene fuera del “top 50” más competitivo del fútbol mundial, este avance es un dato positivo de cara a los desafíos que se avecinan para el conjunto nacional. La mejoría en el ranking puede reflejar ajustes en los resultados de otros combinados o los cambios en el puntaje que la FIFA aplica en su fórmula de cálculo tras cada ventana internacional.

El Ranking FIFA, que se publica periódicamente y mide el rendimiento de las selecciones según sus resultados oficiales y la relevancia de los partidos jugados, sigue siendo una referencia importante para comparar niveles entre selecciones a nivel global. Perú buscará consolidar esta mejora y continuar ascendiendo con miras a las próximas competencias internacionales y pasos rumbo al Mundial 2026.