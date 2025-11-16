Felipe Chávez logró debutar con la selección peruana el pasado mes de octubre en el amistoso frente a Chile. El futbolista perteneciente del Bayern Múnich no dudó en mostrar su alegría por vestir la ‘blanquirroja’.

“Fue, por supuesto, un gran honor jugar por mi patria y también un sentimiento agradable. A mis padres les gustó eso, estaban muy felices por mí. Mi debut con Perú fue una sensación muy bonita y un mayor orgullo. Cantar el himno fue increíble”, mencionó.

El futbolista de 18 años, además, recordó con agrado sus primeros días en la selección peruana.

“Un día antes del partido volamos hacia Chile. Allí tuvimos una noche todos juntos en donde cada jugador nuevo, al igual que los entrenadores, tuvieron que presentarse y cantar o bailar. Definitivamente, estuve de buen humor esa noche, fue muy divertido”, comentó.

“Jugué al día siguiente. Tuve una participación muy agradable y un sentimiento igual de agradable con la selección peruana. Cantar el himno en el estadio fue increíblemente bueno. Lamentablemente, perdí, pero al final la experiencia siguió siendo increíble”, agregó.