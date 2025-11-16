Ignacio Buse no pudo vencer a Cristian Garín en la gran final del Challenger de Montevideo la tarde del último domingo, pese a un inicio prometedor de partido.
LEE TAMBIÉN: ¡Directo a la Liga 1! CD Moquegua venció a César Vallejo y ascendió a Primera División
El peruano se impuso en el primer set con parcial de 7-6 en tie break, pero luego tuvo un bajón con su servicio que fue aprovechado por el chileno tanto en el segundo como en el set final.
Fue un doble 6-2 a favor de Garín que le dio la victoria y el título del campeonato.
MIRA: “Un gran honor jugar por mi patria”: Felipe Chávez tras debutar con la selección peruana
Cabe precisar que tras un discreto desempeño en el Challenger de Lima, Buse recuperó su mejor juego en Montevideo, dejando en el camino a rivales como el brasileño Gustavo Heide y el argentino Román Burruchaga.
Este, sin duda, ha sido un año de crecimiento para ‘Nacho’ en el que se coloca como la primera raqueta nacional con la obtención de títulos e importante participación en la Copa Davis.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC