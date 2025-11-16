El tenista peruano ganó el primer set, pero no pudo sostener su juego en los siguientes parciales en los que se impuso el chileno.
El tenista peruano ganó el primer set, pero no pudo sostener su juego en los siguientes parciales en los que se impuso el chileno.
Redacción EC
Redacción EC

no pudo vencer a Cristian Garín en la gran final del Challenger de Montevideo la tarde del último domingo, pese a un inicio prometedor de partido.

El peruano se impuso en el primer set con parcial de 7-6 en tie break, pero luego tuvo un bajón con su servicio que fue aprovechado por el chileno tanto en el segundo como en el set final.

Fue un doble 6-2 a favor de Garín que le dio la victoria y el título del campeonato.

Cabe precisar que tras un discreto desempeño en el Challenger de Lima, Buse recuperó su mejor juego en Montevideo, dejando en el camino a rivales como el brasileño Gustavo Heide y el argentino Román Burruchaga.

Este, sin duda, ha sido un año de crecimiento para ‘Nacho’ en el que se coloca como la primera raqueta nacional con la obtención de títulos e importante participación en la Copa Davis.

