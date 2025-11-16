Ignacio Buse no pudo vencer a Cristian Garín en la gran final del Challenger de Montevideo la tarde del último domingo, pese a un inicio prometedor de partido.

El peruano se impuso en el primer set con parcial de 7-6 en tie break, pero luego tuvo un bajón con su servicio que fue aprovechado por el chileno tanto en el segundo como en el set final.

Fue un doble 6-2 a favor de Garín que le dio la victoria y el título del campeonato.

Cabe precisar que tras un discreto desempeño en el Challenger de Lima, Buse recuperó su mejor juego en Montevideo, dejando en el camino a rivales como el brasileño Gustavo Heide y el argentino Román Burruchaga.

Este, sin duda, ha sido un año de crecimiento para ‘Nacho’ en el que se coloca como la primera raqueta nacional con la obtención de títulos e importante participación en la Copa Davis.

