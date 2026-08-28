La raqueta número uno del Perú sigue haciendo historia. Ignacio Buse se enfrenta este viernes 28 de agosto al francés Benjamin Bonzi por el pase a la gran final del Winston-Salem Open 2026. El tenista peruano busca coronar una semana perfecta en los Estados Unidos antes de su esperado debut en el US Open. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi?

El partido por las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem está programado para este viernes 28 de agosto de 2026, en el segundo turno de la cancha central, no antes de las 03:00 PM (hora peruana).

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 03:00 PM

03:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 04:00 PM

04:00 PM Argentina, Uruguay, Brasil: 05:00 PM

05:00 PM México: 02:00 PM

02:00 PM España: 10:00 PM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de semifinales se podrá seguir de forma exclusiva a través de plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi en televisión y streaming?