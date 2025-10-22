El equipo femenino de vóley de Alianza Lima se encuentra listo para afrontar una nueva temporada en la Liga Nacional, en la que buscarán el tricampeonato.

Además, el club tendrá una histórica participación en el Mundial de Clubes que se realizará en China en el mes de diciembre.

Las dirigidas por el argentino Facundo Morando tendrán su presentación oficial ante sus fieles hinchas en la denominada ‘Noche Blanquiazul’, y aquí te contamos todos los detalles.

A diferencia de otras temporadas, la dirigencia de La Victoria organizó un cuadrangular internacional junto a Regatas Lima, River Plate y Fluminense.

Los días de competencia serán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Dibós de San Borja.

La transmisión oficial de ambas fechas estará a cargo de América Televisión y América TV GO. desde las 2:30 p.m. (hora peruana).

La ticketera Joinnus es la encargada de la venta y distribución de los boletos.

