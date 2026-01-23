Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
La fiebre ‘gamer’ y el mercado de videojuegos este 2026: las tendencias, la oferta y cómo crece en el Perú
Resumen de la noticia por IA
La fiebre ‘gamer’ y el mercado de videojuegos este 2026: las tendencias, la oferta y cómo crece en el Perú

La fiebre ‘gamer’ y el mercado de videojuegos este 2026: las tendencias, la oferta y cómo crece en el Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Este año, la demanda de videojuegos y de consolas apuntaría a superar el avance alcanzado en el 2025. pc Factory, por ejemplo, espera un incremento de doble dígito en consolas de videojuegos, indica Gonzalo Verdeguer, CEO de la cadena de tiendas de tecnología.

TAGS