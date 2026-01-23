La fiebre ‘gamer’ y el mercado de videojuegos este 2026: las tendencias, la oferta y cómo crece en el Perú

En ese sentido, el ejecutivo indica que se observará una consolidación del Nintendo Switch 2, lanzado en junio de 2025, así como de las consolas portátiles de Asus y Lenovo. “Creemos que estos artículos también duplicarán sus ventas este año versus el 2025″, apunta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, sostiene que la tienda de tecnología tiene el 7% de la cuota de mercado de videojuegos y apunta a alcanzar el 10% del ‘market share’ este año.

En cuanto a operaciones, el volumen de ventas en la funcionalidad Yape Gaming, utilizado para las compras de juegos, crecería más del 100% este año frente al 2025, comenta Giancarlo Casareto, gerente de Estrategia Comercial de Yape.

El objetivo, agrega, es que más de un millón de ‘gamers’ utilicen esta funcionalidad cada mes. Desde el 2023, cerca de tres millones de personas ya han realizado compras a través de esta funcionalidad.

Juego Free Fire.

Asimismo, el ejecutivo de Yape comenta que agosto y diciembre son los meses de mayor movimiento de operaciones dentro de su funcionalidad ‘gaming’. Esto se debe a las colaboraciones que existen dentro de los videojuegos, como la alianza entre el anime Naruto y Free Fire.

Casareto añade que los juegos con mayor demanda en Yape Gaming son los móviles como Free Fire o Mobile Legends, y Roblox, en el caso de juegos de plataformas.

Computadoras y laptops

Verdeguer sostiene que el sector cómputo duplicaría sus ventas en pc Factory y estima que este mercado tendría un crecimiento del 10% este año.

Las altas expectativas para la empresa, precisa, se deben a la campaña escolar.

Cabe mencionar que en diciembre, Asus Perú informó que más personas optarían por adquirir ‘laptops gamers’ para su uso diario, por la potencia, versatilidad y robustez de estos dispositivos. Es así que este segmento creció cerca del 5% en los últimos tres años frente al mercado general de laptops, comenta la marca. Por ello, se espera un crecimiento similar este 2026.

Hay que mencionar que la oferta de memorias RAM se ha visto afectada por la fuerte demanda en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ante ello, Verdeguer resalta que hay una escasez a nivel mundial de memorias RAM, lo que impacta en los pedidos de armados de computadoras personales o PC. Pese a ello, el CEO de pc Factory considera que van a continuar creciendo en esta línea de negocio.

Además, sostiene que el precio de computadoras y/o laptops se han elevado a nivel mundial por esta problemática y se estabilizaría en el segundo trimestre. Sin embargo, en el caso peruano, no se habría registrado una fuerte variación en los precios, dado que esta alza fue mitigada por el tipo de cambio bajo.

“Podríamos esperar pequeños reajustes hacia arriba”, agrega.