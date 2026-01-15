Una amenaza y altos precios, ¿cuáles son las perspectivas y retos para el sector minería en el 2026?

Nada de eso opaca, sin embargo, el optimismo de los profesionales mineros. Y es que la estabilidad macroeconómica del país y el persistente ascenso de los precios de los metales – cobre, oro y plata, particularmente – brindan la suficiente confianza para seguir invirtiendo en el Perú, refiere María Cristina Alva, socia de minería de CMS Grau.

Esto ocurrirá, apunta, independientemente de quien salga elegido presidente de la República porque, quien quiera que este sea, “va a tener que tratar bien a la minería porque representa el 11% del PBI y una parte importante de los ingresos del país”, señala.

Es el caso de los ingresos (divisas) por exportaciones mineras, que lograrían un nuevo record en el 2025, superior a los US$47.934 millones del 2024.

Y otro tanto se puede decir de las inversiones mineras, que se vienen recuperando saludablemente, incluyendo, las orientadas a exploración, rubro que venía decayendo en los últimos años por “malas políticas públicas que ralentizaban la atracción de capitales”, manifiesta Gustavo Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

CRECER MÁS

A octubre de 2025, según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la inversión destinada exploración minera alcanzó los US$597 millones, y se estima que esta dinámica “se va a mantener e incrementar en el 2026”, indica Vinatea.

Crecer más en volumen de producción, aprovechando los altos precios de los metales, es el gran reto de la minería para el 2026.

Se trata, a decir del ejecutivo, de una tendencia esperanzadora para el hallazgo de nuevos yacimientos porque “no nos damos cuenta de que el último gran proyecto minero que se ha desarrollado en el Perú es Quellaveco”.

Esta ausencia de nuevos proyectos, particularmente de cobre y oro, impide que aprovechemos mejor los altos precios de los metales con una mayor producción.

Y es que los ingresos record que están obtenido los productores de cobre y oro están determinados por los altos precios y no por mayores volúmenes de producción, pues estos apenas crecieron en 3% y 0,4%, respectivamente, en enero-octubre.

“Por eso, lo que yo diría es que no debemos pensar en crecer poco, porque lo estamos haciendo a tasas mediocres respecto a la gran oportunidad que tenemos al frente”, apunta Alva.

Los expertos consultados para este informe son unánimes señalar que, para conseguir esto, hace falta vencer tres grandes desafíos: el avance de la minería ilegal, las demoras en el otorgamiento de permisos y la siempre latente conflictividad social.

MINERÍA ILEGAL

“La minería va a crecer en el 2026, básicamente por efecto precio, pero tenemos que ser más proactivos en enfrentar a la minería ilegal porque puede afectar las perspectivas futuras de crecimiento”, advierte Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

Perú corre el riesgo de convertirse en un Reinfo-Estado, advierte Gustavo Vinatea, gerente general del IIMP:

Se trata, advierte, de una problemática que no solo afecta a la minería aurífera – como ocurre con Minera Poderosa en Pataz – sino también a la minería de cobre, como se ve en Las Bambas, que ya sido invadida por mineros informales.

Por eso, resalta Vinatea, el gran reto de la minería para este 2026 es “hacer frente de manera decidida a la minería ilegal”, pero sin dejar de apoyar a los pequeños mineros y mineros artesanales que sí quieren formalizarse.

Esto, a través de la redacción de una Ley MAPE que ataje el riesgo de que nos convirtamos en un ‘Reinfo-Estado’.

“Si los ciudadanos no hacemos frente a este problema estará en riesgo la continuidad del propio Estado peruano debido al gran poder económico que tiene la minería ilegal, la cual está cada vez más presente en las esferas de poder del país”, agrega.

DEMORAS EN PERMISOS

El otro foco de preocupación constante para la minería es la demora en la obtención de permisos para desarrollar los proyectos mineros.

“Los inversionistas tienen el dinero para ejecutar los proyectos hoy mismo, pero tienen que sufrir un trance de permisología que alarga el desarrollo de los mismos y dificulta sus proyecciones de inversión”, explica Alva.

El Senace busca reducir los plazos (tiempos) de evaluación de los EIA en 80% al cierre del 2026.

Al respecto hay, sin embargo, buenas perspectivas. Y es que el Senace, entidad encargada de certificar los estudios ambientales de los grandes proyectos mineros, viene haciendo esfuerzos por recortar los tiempos de evaluación de dichos expedientes.

De esta manera, ha logrado reducir de 400 días a 300 días hábiles (-24%) los plazos promedio de aprobación de los EIA en el transcurso del 2024.

Su objetivo para el 2026, a decir de su presidenta ejecutiva, Silvia Cuba, es reducir estos plazos hasta en 80%.

De acuerdo a Alva, esta voluntad se está notando en el gremio minero, sobre todo, porque se trata de una gestión que no busca reducir estándares, sino “la eficiencia en favor de los administrados”.

PROYECTOS PARA 2026

Cabe agregar que la oportunidad más inmediata que la minería del Perú tiene para crecer en el 2026 es la puesta en marcha de Tía María (cobre), proyecto que inició construcción a fines del 2024.

Otros proyectos que verían la colocación de la primera piedra este año son Zafranal (cobre) y Pampa de Pongo (hierro), ambos en la región Arequipa.

Del mismo modo, se proyectan avances en La Granja (cobre) y Michiquillay (cobre), proyectos cajamarquinos en exploración avanzada.

Adán Pino, vicepresidente de exploraciones para Latinoamérica de Barrick y presidente de proEXPLO 2026, refiere que el 2026 se verá un mayor número de proyectos de cobre y oro, gracias al incremento de los precios de ambos metales.