El Ejecutivo anunció modificaciones en el programa Reactiva Perú en beneficio de las micro y pequeñas empresas en el país. Como se conoce, el fondo para apalancar créditos aumentó en S/30 mil millones, con lo cual se dará paso a una segunda etapa del programa y un nuevo reglamento que está próximo a publicarse.

En conversación con El Comercio, el director general de Mercados Financiero y Previsional del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham Yamahuchi, explicó que los cambios se aplican en el contexto del nuevo estado de emergencia.

“Esto genera la necesidad de tener una ampliación en cuanto a dar mayores facilidades de montos mayores para cubrir capital de trabajo de las empresas, y de esa forma fomentar la continuidad de la cadena de pagos”, dijo.

Adicionalmente, se aplicarán cambios en las condiciones del crédito para mejorar el acceso de empresas más pequeñas.

“Estamos ampliando de un mes hasta tres meses de ventas para el criterio de garantía. Pero mantenemos la misma estructura de las garantías: 98% para los créditos más pequeños; 95%, 90% y 80% para los siguientes”, explicó.

Con ello, el funcionario del MEF adelantó que la cobertura del 98%, que a la fecha era para créditos de hasta S/30.000, ahora será para préstamos por un monto aún mayor. “Como se considera un mayor número de meses de venta [tres meses], el límite de S/30.000 ahora será de S/90.000, para darle mayor capital de trabajo a las empresas más pequeñas”, aseveró.

Los préstamos que otorgan las empresas del sistema financiero en el marco del programa Reactiva Perú podían ser hasta por un máximo de S/10 millones. ¿Este límite se moverá? Graham Yamahuchi explicó que dicho valor “no se multiplicará por tres, sino tendrá una ampliación menor”. Para conocer este nuevo valor, se deberá esperar a la publicación del reglamento.

Alcanzar a la microempresa

Para el economista socio de EA Consultores, Santiago Dávila, resulta positivo que el Gobierno esté aplicando cambios al programa Reactiva Perú en una segunda etapa. Sin embargo, el objetivo debe ser alcanzar con estos créditos a empresas de menor tamaño.

“En una primera etapa se ha demostrado que quienes pueden acceder a estos créditos son aquellos que tenían un importante historial crediticio. Pero la mayoría de empresas en el Perú no tiene esas características. No son clientes que los bancos conozcan, porque no toman grandes créditos”, subrayó.

Para el economista, quien conoce a estos clientes es la banca minorista. “El gran reto es hacer que Reactiva llegue a pequeños empresarios”, agregó.

Similar posición sostuvo el economista Juan José Marthans. “Se debe hacer un recuento acumulado de cuánto está siendo canalizado por cada entidad financiera. Si yo canalizo estos recursos sin un juicio distributivo apropiado acerca del mismo, puede no alcanzarse a microfinancieras. Al no incluirlas, dejamos de lado a los prestatarios de la pequeña y microempresa”, dijo.

Un nuevo criterio

El funcionario del MEF, Óscar Graham, explicó que en los cambios se agregará un nuevo criterio de elegibilidad para garantizar llegar a las mypes a través de las microfinancieras.

“El problema no es tanto que las cajas municipales no accedan, sino [es] el universo de microempresas que son clientes y que pueden calificar para este préstamo”, dijo.

Para eso, se está flexibilizando el criterio para otorgar el crédito.

“Se agregará un criterio adicional. Este será el acceso de la microempresa a créditos en el sistema financiero. El crédito que haya tomado debe ser equivalente a dos meses de capital de trabajo el año pasado. Es algo que ya usamos en el FAE Mype”, señaló.

