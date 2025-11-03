El nuevo jefe de la Sunat fue designado recientemente como Superintendente Nacional a través de la Resolución Suprema N° 037-2025-EF, publicada el pasado 28 de octubre en el diario oficial El Peruano. Foto: GEC.
Javier Franco Castillo juró hoy como nuevo Superintendente de la ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en una ceremonia realizada en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia.

Vale recordar que el nuevo jefe de la Sunat fue designado recientemente como Superintendente Nacional a través de la Resolución Suprema N° 037-2025-EF, publicada el pasado 28 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Hasta antes de su nombramiento se desempeñó, hasta principios de octubre, como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos.

Como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, Franco Castillo logró impulsar un crecimiento del 12,5% en la recaudación en comparación con el año 2024.

Hoja de vida

El nuevo Superintendente Nacional de la Sunat es Contador Público Colegiado y Licenciado en Administración de Empresas. Asimismo, ha culminado una Maestría en Gestión y Política Tributaria y diversos diplomados en Tributación y Habilidades Directivas.

Posee una amplia experiencia en el ámbito tributario, luego de su trayectoria como jefe del Área de Fiscalización y Supervisor en las áreas de Auditoría y Cobranza Coactiva, además de su desempeño en la División de Auditoría y Programación Operativa.

