Visor BGR: La herramienta de Sunarp para ver predios que registra más de 3 millones de consultas, ¿qué procesos facilita?

La innovación y el trabajo digital al servicio de los ciudadanos es un tema importante para la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Ejemplo de ello es la herramienta Visor BGR, con la que se visualizan los predios de la Base Gráfica Registral, cuenta Armando Subauste, superintendente de la entidad pública.

Visor BGR, lanzado en diciembre de 2023, obtuvo el premio de Creatividad Empresarial en la categoría Desarrollo Técnico e Informático el año pasado.

Uno de las observaciones que se le hacía a la herramienta era que manejaba data georreferenciada limitada, lo que afectaba la inscripción de títulos, señala Subauste.

“Es información valiosa que puede servir al ciudadano, por lo que sugerimos que la base gráfica se exponga. Hubo mucho temor porque en ese momento teníamos 9 millones de predios inscritos a nivel nacional y solo 6 millones de polígonos registrados en la base gráfica. Habían algunas posibilidades de superposiciones por data técnica en el tiempo”, explica.

Este temor, indica el funcionario, se debe a un tema técnico por el cambio del sistema utilizado para la inscripción de predios: se pasó del PSAD56 al WGS84. Este último fue oficializado en setiembre del 2016.

Visor BGR. (Foto: Sunarp)

Actualmente, la Sunarp tiene más de 10 millones de predios inscritos y la base registral que alimenta a Visor BGR tiene 8 millones de polígonos de predios. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? De forma gratuita; se ingresa el número de DNI y el respectivo código de seguridad. En la plataforma, se puede buscar la ubicación de un predio, de una partida o las coordenadas del mismo . Solo se pueden visualizar tres predios por día, precisa Subauste.

¿Qué es lo que podrá encontrar? A detalle, lo que se muestra es el predio, su ubicación y áreas colindantes, los números de partida y una visualización en 3D. La data técnica también muestra información de altitud. “Hay data técnica muy valiosa que te da la información para cuando presentes tus planos”, apunta.

Esta herramienta digital cuenta con más de 893.000 usuarios desde el 2024 a lo que va del 2025. Además, se han realizado más de 3,7 millones de consultas. De esta última cifra, unas 1,9 millones de consultas fueron hechas este año. “Si bien puede que no haya crecido la generación de título [de predios], esto ha llevado a una mejor presentación de los títulos. Hay menos posibilidad de observarlos por el uso de elementos técnicos, como la base gráfica”, considera el superintendente.

Innovación constante

Junto con Visor BGR, la Sunarp también fue reconocida con el premio de Creatividad Empresarial en la categoría Medios Interactivos con el servicio Tivative, que permite a las personas realizar el cambio de tarjeta vehicular física a digital en un minuto y de forma gratuita.

En la entidad estatal, en su oficina central ubicada en Lima, cuentan con 8 premios de Creatividad Empresarial y uno más en su oficina en Arequipa.

Armando Subauste, superintendente de la Sunarp. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Y es que, en palabras de Subauste, la superintendencia se aboca a servir al ciudadano. Por ello, recibir estos premios o estar en la lista final se ha convertido en una costumbre para la Sunarp.

¿Qué vienen trabajando a futuro? El jefe de la entidad indica que están formando un laboratorio de innovaciones tecnológicas, Sunarp Lab. Con ello, este mes han lanzado el servicio digital de cambio de placas de vehículos inscritos hasta el 31 de diciembre de 2009.

Además, vienen implementando la Inteligencia Artificial (IA) para el servicio Cielo Plus, donde se pueden leer de manera multilïngue las esquelas de observaciones, liquidaciones y tachas registrales de los títulos registrales. Además de los idiomas extranjeros como el inglés, francés, coreano, entre otros, también están incluidas las lenguas originarias como el quechua y el aimara.

Asimismo, con el uso de IA, se ha elaborado un lector de partidas registrales por hasta 1.200 hojas de manuscritos, fichas de distintos rubros y partidas electrónicas, que están desde 1996.

“Esa inteligencia artificial puede transcribir el manuscrito”, comenta Subauste y precisa que ello no significa que sirva para interpretar los títulos registrales.

Este tipo de tecnología ya viene siendo usada para las calificaciones de títulos, como la constitución de empresas en la Sunarp, añade.

Por otro lado, en la entidad también van a crear un sistema de registro con data estructurada, relacionado con el registro minero y el sistema informático que utiliza. Agrega que, desde el 5 de enero, tendrán a disposición un nuevo sistema de calificación registral.