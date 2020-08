La Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica (SPEL) en colaboración con la Logica Universalis Association (LUA) presentan el Premio de Lógica Francisco Miró Quesada Cantuarias, que será otorgado cada tres años al mejor artículo inédito escrito en cualquier área de la lógica por cualquier persona afiliada a una institución académica peruana. Este premio es parte del proyetco A Prize of Logic in Every Country de la LUA y está dedicado a la memoria de Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918-2019), quien fuera el más importante lógico peruano.

Como se sabe, FMQC, entre sus vastos aportes al campo de la Filosofía y el periodismo, se ocupó, principalmente, de construir una teoría de la razón adecuada para comprender los descubrimientos lógicos y matemáticos más importantes de su época: los teoremas de incompletitud de Gödel y las lógicas heterodoxas.

De esta manera, fue reconocido internacionalmente por haber acuñado el nombre de “lógica paraconsistente” para designar aquellos sistemas lógicos en los que los principios de no contradicción y explosión no son válidos de manera general. También ha sido pionero en los campos de la lógica deóntica y la lógica del Derecho con su artículo “La lógica del deber ser y su eliminabilidad”, escrito el mismo año en que von Wright publicó su Deontic Logic (1951).

Como señala el filósofo peruano Miguel Giusti, en el libro de homenaje por el centenario de Francisco Miró Quesada C, “la lógica es, para Miró Quesada, un instrumento deductivo de rigor inigualable, pero al servicio de una opción previa e indemostrable por el ‘ideal de la razón’ (…). Las investigaciones lógicas de Miró Quesada se orientan a otorgar consistencia y rigor al ideal de racionalidad, a fin de que la filosofia emprenda, de una vez por todas, el camino seguro de la ciencia”.

EL PREMIO

El premio se otorga al mejor artículo inédito (6.000 palabras) escrito en cualquier área de la lógica, incluyendo, pero sin limitarse a la lógica proposicional, álgebra lógica, teoría de modelos, lógica aplicada, lógica informal, teoría de la argumentación, lógicas no clásicas, lógica de la ciencia, filosofía de la lógica, didáctica de la lógica, historia de la lógica y análisis lógico del lenguaje.

Los concursantes deben presentar un artículo inédito escrito en castellano o en inglés. El premio financiará la participación del ganador en el congreso UNILOG 2021 (Creta, Grecia) para presentar el artículo, y la publicación del mismo en la revista “Logica Universalis, indexada en Scopus.

El artículo ganador también competirá en el Universal Logic Prize con los artículos ganadores de los premios de lógica regionales promovidos del proyecto A Prize of Logic in Every Country, de la Logica Universalis Association.

Además, el autor o autores del artículo ganador y de otros seleccionados, serán invitados a presentarse en el primer evento de la SPEL por el Día Mundial de la Lógica, el 14 de enero de 2021. Según los organizadores la fecha límite para el envío de los trabajos es el domingo 1 de noviembre de 2020 y el ganador será anunciado para fines de noviembre. La ceremonia de premiación será el 14 de enero de 2021. Las bases y mayor información sobre el premio se pueden ver en la página de la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica (SPEL) https://spel.org.pe/