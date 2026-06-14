El arte de la América virreinal suele asociarse en nuestro imaginario con las indiscutibles pinceladas de las escuelas pictóricas del Cusco y Quito. Un hecho considerablemente menos difundido, sin embargo, es que a la par de la expresión plástica, se desarrolló en el continente una actividad musical de una riqueza, complejidad y vitalidad extraordinarias. Con sedes principales en capitales como Lima o Ciudad de México, este movimiento musical representó la cúspide de la sofisticación en los dominios españoles en ultramar. Su mayor esplendor se alcanzó entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII.

A diferencia de la pintura, con una fuerte raigambre popular e indígena, los creadores e intérpretes de la música colonial provenían de las eruditas filas del clero peninsular o de las capillas musicales de las más selectas cortes hispanas. Lamentablemente, este invaluable patrimonio cayó en el olvido tras los procesos libertarios de América. Más de tres siglos después, nuestra ciudad se prepara para saldar una deuda histórica con su propio pasado musical: los próximos 14, 16 y 18 de junio, el teatro Segura abrirá sus puertas para revivir la obra cumbre de este período: “La púrpura de la rosa”, estrenada originalmente el 19 de octubre de 1701 en el Palacio del Virrey en Lima, escrita con libreto del dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca y la música del compositor Tomás de Torrejón y Velasco. Fue compuesta para celebrar el cumpleaños de Felipe V y su primer año en el trono.

Un hito histórico

“La púrpura de la rosa” es considerada la primera ópera compuesta y estrenada en el Nuevo Mundo. Es una evidencia de cómo las formas artísticas de la Europa del siglo XVII se integraron y resignificaron en el suelo americano, marcando el inicio formal de la música dramática barroca local. “Nuestro propósito es revivir ‘La púrpura de la rosa’. Es un reto revivir una ópera de esta magnitud y enfrentarla al público de hoy, y generar con ello una sensación de identidad cultural y artística. La obra tiene mucho por descubrir. Tuvimos que hacer un análisis musical muy riguroso porque no podemos desligarnos del texto y su rítmica particular. Espero que el público pueda disfrutarla”, afirma Jean Pierre Gamarra, su director de escena.

Su trama nos lleva al mito clásico de los amores entre Venus y Adonis, sirviendo como un vehículo ideal para explorar las pasiones humanas. En palabras de Gamarra, la obra resulta fundamental para desentrañar el tratamiento del erotismo en el pensamiento barroco: “Es un texto en verso maravilloso, de una riqueza metafórica sublime. Trata de esconder en sus figuras todo el erotismo que esconde esta historia pasional y erótica de Venus y Adonis”, añade el director.

El desafío de traer al siglo XXI una partitura del año 1701 requiere gran rigor filológico y técnico. Para esta ocasión, la responsabilidad musical recae en la Orquesta Barroca del Teatro Municipal de Lima, dirigida por el maestro Aurelio Tello. El cartel internacional incluye a la soprano española Lucía Iglesias como Venus, el contratenor español Rafael Quirant como Adonis y la mezzosoprano española Inés López como el dios Marte, mientras que la Orquesta Barroca del Teatro Municipal de Lima será dirigida por el maestro Aurelio Tello.