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"La púrpura de la rosa" trata de esconder en sus figuras todo el erotismo que esconde esta historia pasional y erótica de Venus y Adonis.
"La púrpura de la rosa" trata de esconder en sus figuras todo el erotismo que esconde esta historia pasional y erótica de Venus y Adonis.
Por Enrique Planas

El arte de la América virreinal suele asociarse en nuestro imaginario con las indiscutibles pinceladas de las escuelas pictóricas del Cusco y Quito. Un hecho considerablemente menos difundido, sin embargo, es que a la par de la expresión plástica, se desarrolló en el continente una actividad musical de una riqueza, complejidad y vitalidad extraordinarias. Con sedes principales en capitales como Lima o Ciudad de México, este movimiento musical representó la cúspide de la sofisticación en los dominios españoles en ultramar. Su mayor esplendor se alcanzó entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII.

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