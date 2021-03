Conforme a los criterios de Saber más

Por los resultados de las últimas encuestas, que lo colocan en primer lugar de intención de voto, la campaña presidencial de Yonhy Lescano con Acción Popular parece haber tenido más puntos altos que bajos. Sin embargo, ello no es óbice para que desde el propio partido se hagan algunas observaciones o críticas respecto de la campaña del excongresista o, recientemente, de su performance en un reciente debate de cara al tramo final del proceso para las elecciones generales del 11 de abril.

Por estos días, Lescano desarrolla una gira por el sur del país, con la que culminará sus actividades en las regiones. Hasta este martes estuvo en Tacna. Luego se dirigió a Moquegua y enrumbará después a Arequipa y Puno –donde nació– para retornar el sábado a Lima.

Una mirada a la campaña

Es precisamente en la capital donde candidatos al Congreso lo esperan con ansias para realizar recorridos y cerrar así la campaña de cara a las elecciones del 11 de abril.

A fines de enero, casi un mes después de la presentación de las solicitudes de inscripción de candidaturas, José Arriola Tueros, cabeza de la lista de postulantes al Congreso por Lima, dijo en entrevista con este Diario que esperaba que Lescano se reúna con todos los candidatos al Congreso a fin de tener una conversación directa y trabajar en conjunto por la campaña. Cuenta el candidato al Legislativo, sin embargo, que los diálogos se han desarrollado más que nada con Juan Navarro, jefe de campaña del partido.

“Con él [Lescano] hemos tenido una reunión y una segunda vía virtual”, comenta a El Comercio. Por ello, expresa su deseo de realizar su primer recorrido con Lescano por Ate, distrito donde reside. Considera, en ese sentido, que el trabajo proselitista en la capital ha sido un punto flojo y “quizás debió haber sido más antes”.

Otro aspecto que evalúa a manera de crítica es que, a su juicio, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia por Acción Popular, Gisela Tipe y Alberto Velarde respectivamente, debieron tener un rol “más activo”. En efecto, a Lescano se le ha visto en sus recorridos principalmente solo, acompañado de su esposa o de candidatos al Parlamento en las distintas regiones, aunque estuvo con Tipe a fines de enero en Ayacucho, de donde ella es natural.

“Si queremos dar a entender que somos una alternativa distinta, un colegiado se ve bien. Debió haber un manejo más de equipo”, opina Arriola.

Pedro Morales Miranda coincide con Arriola en la importancia de la campaña en Lima y considera que una opción pudo haber sido empezar en la capital y terminar también en ella, aunque reconoce que la estrategia de Lescano de priorizar a las regiones ha funcionado. Ambos postulantes al Parlamento no votaron por el exparlamentario en las elecciones internas de Acción Popular. Es más, el padre del primero, Pedro Morales Mansilla, fue parte de la plancha presidencial de Edmundo del Águila.

“Para la última recta, debe concentrarse en Lima, reforzar Lima norte, sur y este con los candidatos al Congreso, no ha habido muchos eventos con nosotros”, reclama Morales. Al señalar que no se ha reunido al momento con Lescano, considera importante una mayor cohesión del candidato presidencial con los postulantes al Parlamento para reforzar la imagen de unidad acciopopulista. Precisamente, en el partido ya se están coordinando algunas actividades, como caravanas.

De otro lado, Isabel Sánchez Chávez, ve como un aspecto flojo en general que la campaña del partido de la lampa no ha tenido mucha presencia en lo digital, pero afirma que se está trabajando en una estrategia para los siguientes días. “Para nosotros el punto flaco es el tema del acercamiento a la ciudadanía por redes sociales. En la parte que queda de la última etapa de la campaña lo estamos tratando de fortalecer. Ha sido más que todo por tiempo, nos hemos enfocado en salir a escuchar a la gente”, explica.

Yonhy Lescano arribó este martes a Moquegua. Dio una conferencia de prensa en Ilo. (Foto: Acción Popular)

En el último tramo de la campaña, Yonhy Lescano ha tenido otras declaraciones por lo menos polémicas, y que incluso le han valido cuestionamientos de sus rivales. Entre ellas, ha admitido que el plan de gobierno presentado “no es el plan completo”, ha afirmado que hay personas que habrían controlado el coronavirus mediante el consumo del cañazo (licor de caña de azúcar) o ha señalado que el levantamiento de las patentes de las vacunas permitiría al Perú fabricar las dosis, pese a que expertos han advertido que nuestro país no tiene laboratorios con capacidad para fabricar vacunas para humanos.

LEE TAMBIÉN: Asociación Promarina del Perú rechaza propuesta de Yonhy Lescano de pedir a Chile devolución de monitor Huáscar

¿Hay algún mea culpa en Acción Popular en torno a estos recientes tropiezos de Lescano? Alberto Velarde, candidato al Congreso y a la segunda vicepresidencia, sostiene que si bien las autocríticas son un alimento para no cometer los mismos errores, se harán cuando corresponda dentro del partido.

“Las autocríticas las hacemos a la interna. Cuando acabe el proceso, haremos una revisión y estaremos en capacidad de hacer una declaración. No antes a mitad de un partido, paras la pelota y te pones a discutir con los compañeros. Eso no se hace en ninguna organización”, asevera.

Yonhy Lescano estuvo en Tacna el lunes y martes. Luego, enrumbó a Moquegua y seguirá su gira por el sur del país para terminar su campaña presidencial en Lima. (Foto: Acción Popular)

Los debates

El último domingo, Yonhy Lescano participó de un debate organizado por América TV y Canal N con George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú), en el que según los resultados de una encuesta online, no fue el que tuvo mejor performance.

Con ello coincide Pedro Morales. Si bien dice estar satisfecho con la actuación del aspirante a Palacio de Gobierno, advierte que Lescano es “primerizo como candidato a la presidencia” frente a rivales como Mendoza o Fujimori y que “esta vez le tocó ser más estadista y no confrontacional”. “Yo creo que no ganó el debate, pero sí cumplió, lo hizo bien, respondió lo que tenía que responder y está bien, porque no quedó mal. Mejor planteamiento y mejor performance tuvieron tanto Keiko, como Verónika. Sin embargo, las dos se dedicaron a hablarle al público que ya tienen. Pero no creo que habiendo mostrado mejor performance cojan votos”, indica.

Arriola califica de positivo que Lescano haya respondido a los cuestionamientos de sus rivales, porque “el que calla, otorga”, pero repara: “Se dedicó a defenderse. No sé di decirle error o no, pero creo que debió enrostrarle a cada uno su pasado vergonzante. Él a final de cuentas, se defendió únicamente, pero debió haber sido más directo con los candidatos que le daban duro y tienen rabo de paja”.

Sánchez asegura que Lescano tuvo la intención de desarrollar sus propuestas, pero tuvo que utilizar la mayor cantidad de tiempo para defenderse porque “no le dejaron opción”.

La respuesta de Lescano tras pregunta de Keiko Fujimori - América TV

¿Y qué debe afinar el candidato presidencial de cara al debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 31 de marzo? Morales considera que el líder de su partido “debe desnudar los trapitos sucios que tienen en cuanto a corrupción, mafias y mala política” los otros candidatos. Arriola espera que Lescano garantice que el eventual gobierno de Acción Popular será transparente y se comprometa a dar cuenta a la ciudadanía de sus actos de gestión pública. “Ya no incidir tanto en defenderse, los demás van a seguir atacando. Lo que quiere la ciudadanía es escuchar propuestas y soluciones. No se va a prestar al juego”, apunta Sánchez.

Lescano también participó en el debate que organizó El Comercio el 9 de marzo. El analista político José Carlos Requena y la periodista Sonia Goldenberg coincidieron en ubicar a Lescano como el de mejor performance, mientras que el politólogo Fernando Tuesta consideró que el acciopopulista “fue el menos acertado”.

LEE TAMBIÉN:

Hacia el cierre de campaña

Hacia el día del sufragio, Morales considera que la campaña de Lescano debe reforzar la imagen del candidato como una persona que enfrenta la corrupción y que está acompañada de un partido que está limpio y que apunta a marcar la diferencia.

“Debería reforzar más la marca del partido, como lo hizo en el debate. Se inclinó más hacia la marca: a nivel institucional, un partido que no tiene expresidentes condenados, en la cárcel, no tiene congresistas que pasaron por la salita del SIN, autoridades presas por corrupción, que es un partido limpio, democrático”, insiste. Arriola recalca la importancia de afinar la campaña en los conos de Lima y Sánchez subraya que un aspecto importante es seguir marcando distancia de su correligionario Manuel Merino y la forma en cómo llegó a su breve gobierno.

Por lo pronto, para esta última etapa, Lescano ha sumado recientemente a su equipo al congresista Rolando Campos, quien votó en contra de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre pasado. El legislador acompañó al candidato presidencial durante sus recorridos por Ayacucho, Apurímac y Cusco, y también al debate del último domingo.

“Me invitó y yo también me he sumado voluntariamente. En mi campaña cuando estuve postulando al Parlamento, me apoyó, vino varias veces y desde ahí hemos tenido una amistad franca”, recuerda el parlamentario representante de Lambayeque, que colabora en temas de agricultura, ganadería y desarrollo rural.

Lescano, además, ha sumado a los anteriores tropiezos citados unas declaraciones al diario chileno “El Mercurio” y a otros medios en donde ha manifestado que de ganar la Presidencia le solicitará al mandatario de Chile, Sebastián Piñera, la devolución del monitor Huáscar al Perú, en homenaje al bicentenario de ambas repúblicas y como “una muestra de amistad”. Mientras Morales y Sánchez ven el tema como “anecdótico”, una sencilla respuesta a una pregunta y no relacionada a una prioridad como la pandemia, plataformas informativas internacionales –como CNN Chile, Infobae, La Nación, entre otros– han hecho eco de lo expresado por el líder de Acción Popular.

Pero no solo eso, también se ha pronunciado el alcalde de la comuna de Talcahuano, en cuya bahía se encuentra anclado el monitor Huáscar, capturado por la escuadra chilena durante la Guerra del Pacífico en 1879. “No hay buenas intenciones en sus declaraciones cuando utiliza un monumento nacional y un patrimonio de nuestra ciudad para poder incluirlo en su candidatura presidencial. Si sale electo presidente, lo invitamos a visitar y conocer el Huáscar. Pero el Huáscar de nuestras costas no se mueve”, manifestó Henry Campos mediante un video en Twitter.

Alcalde de Talcahuano (Chile) le responde a Yonhy Lescano sobre el monitor Huáscar

Del mismo modo, el diputado Álvaro Carter cuestionó que “una vez más, la política peruana, cuando está en problemas, lo que hace es recurrir al tema Chile para poder ganar votos”. Al cierre de este informe, el tema no había escalado más.

VIDEO RECOMENDADO:

Candidaturas improvisadas en Renovación Popular