El partido político Renovación Popular rechazó la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1, que ordenó a Rafael López Aliaga, candidato presidencial, a abstenerse de invocar temas religiosos en su propaganda electoral de cara a las Elecciones 2026.

La organización política calificó en un comunicado la medida del JEE como una “clara coacción a la libertad de expresión y de credo” que consideran un derecho constitucional.

En su pronunciamiento, el Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular enfatizó que se mantendrán “firmes en [sus] convicciones y fe religiosa”, independientemente de las sanciones que se les puedan imponer.

Asimismo, que hay un uso del sistema electoral para “silenciar voces ni perseguir candidatos por sus creencias religiosas”, algo que califican como inaceptable, denunciando el fallo como una persecución política.

La decisión del JEE de Lima Este 1 se sustenta en un informe de fiscalización que detectó que López Aliaga vulneró el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad durante el evento partidario realizado el 31 de octubre en Santa Anita, donde el exalcalde usó palabras como “cruz”, “voluntad de Dios” y se refirió a Renovación Popular como un partido de “derecha cristiana”.

El colegiado electoral determinó que los dichos y acciones de López Aliaga constituyen “propaganda electoral prohibida” al vincular su organización política a una fe específica para inducir el voto de la ciudadanía, atentando contra la libertad de discernimiento y objetividad de los electores. Por ello, la entidad ordenó al partido y a su líder retirar la propaganda de connotación religiosa de su cuenta de Facebook y otras plataformas en un plazo de cinco días calendario, advirtiendo que, de no cumplir, se impondría una sanción de multa a Renovación Popular. Por su parte, López Aliaga, ante la orden del JEE, anunció que se “rebelará” contra el JNE y seguirá hablando de Dios en su campaña.