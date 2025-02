Cámaras del distrito de Miraflores captaron el preciso momento cuando el camión de carga chocó con una parte de la estructura del cruce peatonal Bajada de los Baños, en el sentido de Sur a Norte de la vía de la Costa Verde, la madrugada de hoy, martes 11 de febrero.

Imágenes propaladas por Canal N revelan que el vehículo iba a toda velocidad cuando impactó contra el puente. Lejos de detenerse, se da a la fuga y encienden sus luces de peligro. El fierro desprendido cayó sobre una camioneta.

Aún se desconoce la persona quien estaba al volante y la placa del camión. En tanto, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) indicó que están realizando una investigación exhaustiva para dar con el responsable.

La empresa enfatizó que interpondrá una denuncia penal contra el conductor. Asimismo, la vía ya fue liberada al promediar el mediodía.

Conductor salió ileso

El conductor del vehículo afectado afortunadamente no salió herido. Él lamentó este suceso, pues recién había adquirido su auto. “No me di cuenta de las características del camión, pero esto pudo haber terminado en tragedia. Mi carro es nuevo, lo adquirí hace apenas tres meses”, declaró a América Noticias.