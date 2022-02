Bajo el sol, miles esperan para recoger sus documentos como las licencias de conducir, el pasaporte o DNI en medio de la incertidumbre sobre el tiempo que tendrán que aguantar en largas colas en las calles. Solo para el primero, hay 56 mil citas pendientes de entrega.

En la sede de Miraflores del Reniec, las colas ocupan la vereda y alrededores. Señalan que las horas punta de atención van de 8:45 a.m. a 1 p.m. (Julio Reaño / @photo.gec)

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia Nacional de Migraciones para conocer las acciones que están tomando para atender a los ciudadanos y las alternativas que tienen estos para acceder a los documentos en casos de emergencias.

BREVETES

1. ¿A qué se deben las demoras?

Juan Carlos Coquis, asesor legal de la Dirección de Circulación Vial del MTC, asegura que demoras responden a retrasos en licitación de los insumos (plástico) para el documento físico por parte de anterior gestión. Recién en diciembre se otorgó la buena pro para 82 mil licencias, pero la empresa perdedora apeló ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Cuando resuelva este organismo, se recibirán insumos y desde el MTC implementarán maratones para entregar los brevetes pendientes antes de lo programado. Actualmente hay 56 mil citas pendientes de entrega. Según reportan usuarios, tienen fechas programadas incluso hasta junio.

Otra situación que genera las colas, indica Coquis, es que por pandemia se han reducido aforos de los centros de atención presencial. De 1.200 a 1.500 solicitudes de citas diarias, solo programan 800 en sus tres locales.

2. ¿Qué alternativa tiene el usuario?

Coquis reitera que desde el año pasado existe la licencia electrónica que tiene validez a escala nacional y se entrega en 48 horas. Sirve para nuevos brevetes, renovación o recategorización. “No importa si la persona pierde el celular o se queda sin batería porque, la norma establece que el policía o inspector tiene la obligación de verificar en su celular si la persona tiene licencia electrónica con su DNI”, explicó.

Es importante haber aprobado los exámenes médicos, de conocimientos y de manejo, según corresponda, para poder realizar el trámite. El funcionario también señala que es necesario asegurarse que el usuario no tenga pagos pendientes por multas de tránsito o electorales. “Mucha gente desconoce que tiene papeletas que prescribieron, pero de repente la municipalidad no sacó la resolución y no la inscribió en el sistema, eso hace que se generen demoras”, indica.

Para acceder, ingrese a https://licencias.mtc.gob.pe/ con un previo pago de S/6,80 (código 1601 en el Banco de la Nación o el portal pagalo.pe). Luego completar lo datos y esperar a que llegue una notificación a su casilla electrónica que le indicará si ha cumplido con los primeros requisitos. Tras ello, se solicitará una declaración jurada en formato PDF (https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1778638-formulario-006-17-solicitud-de-licencia-de-conducir), foto del DNI de ambos lados y autorretrato mostrando la declaración jurada firmada.

El funcionario indica que se ha creado la opción de desistimiento a través del enlace https://licencias.mtc.gob.pe/ para que las personas que han solicitado la licencia física puedan obtener el documento virtual.

3. ¿Qué hacer si necesito el brevete físico para viajar?

Aunque la licencia de conducir electrónica tiene ventajas y ya se han otorgado más de 68.000, el funcionario reconoce que todavía no es aceptado en algunos países. Por ello, el usuario que requiera el documento físico para viajar puede presentar la solicitud en Mesa de Partes Virtual (https://mpv.mtc.gob.pe/) y adjuntar los pasajes y fecha del viaje. Se programará la entrega en tres o cuatro días.

DNI

1. ¿Por qué hay largas colas en exteriores de locales del Reniec?

Giovana Jessen, directora de Servicios Registrales del Reniec, atribuye las largas colas a la reducción de aforo y medidas de distanciamiento por la tercera ola de la pandemia. “Tenemos más de 100 procedimientos administrativos, pasamos por la tercera ola y debemos mantener el control de las aglomeraciones”, explicó.

A fin de reducir la espera, indica que se evalúa retornar a la atención los sábados para el recojo del DNI. Por ahora la ampliación de la vigencia de este documento va hasta el 31 de marzo.

La funcionaria explica que el año pasado se entregaron 7 millones 200 mil DNI y ahora hay compromisos para identificar de forma gratuita a 165 mil niños de 0 a 3 años.

2 ¿Qué trámites se hacen en línea?

La web del Reniec (https://www.reniec.gob.pe) tiene más de 30 servicios para realizar en línea, entre ellos el registro de nacimiento y el duplicado o renovación del DNI. Para esto es necesario descargar la app DNI Biofacial (disponible en Play Store y App Store) para la toma de foto y seguir los pasos. A la fecha se han realizado 2 millones 200 mil trámites de forma virtuales, más de la mitad por el aplicativo de reconocimiento facial.

El proceso dura unos minutos y el usuario recibe un correo electrónico a través del cual puede hacer seguimiento al trámite. Cuando el DNI esté disponible para recojo, el usuario puede acudir sin cita al local elegido de 8:45 a.m. a 4:45 p.m.

3 ¿Cómo evitar colas en los locales?

La funcionaria insta a verificar primero en la web del Reniec si el trámite se puede realizar en línea. En caso de tener pendiente un recojo, recomienda acudir después de la 1 p.m para evitar la hora punta de atención.

PASAPORTE

Este Diario intentó entrevistar a voceros de Migraciones, pero al cierre de la nota no fue posible. A través de una comunicación escrita, indicaron que las restricciones del aforo en los locales se debe a que la variante ómicron “es mucho más contagiosa que las anteriores” y que pese a las medidas sanitarias han tenido “un significativo número de trabajadores contagiados”. Pese a ello, solo en enero de este año entregaron más 43 mil pasaportes, cifra que representa un incremento de 48% respecto al mismo mes del 2021, indicaron.

Es importante recordar que en un informe de este Diario del 16 de enero, la exsuperintendenta Roxana del Águila advertía que se estaba dosificando la entrega de pasaportes para evitar quedarse sin stock porque se espera la adquisición de 700 mil pasaportes con la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) de Naciones Unidas, el cual se encargaría de la licitación. La buena pro se otorgó recién el 26 de enero, según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

2 ¿Qué alternativas tiene el usuario?

Quienes deseen tramitar el pasaporte de forma urgente por viaje, pueden acercarse sin cita al Aeropuerto Jorge Chávez o a la sede central en Breña, desde las 48 horas previas al vuelo. Deben llevar el boleto de viaje, Tarjeta de Embarque, DNI y constancia de pago de S/98.60 (código 01810 en el Banco de la Nación o en pagalo.pe).

Cuando se requiere el pasaporte como condición previa para otro trámite (visa, trámite de residencia para otro país o para la obtención de una beca de estudios), la atención es con cita programada previa solicitud a través de la Agencia Digital de Migraciones (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad). La programación de la cita se otorgará luego de presentado el sustento de la necesidad inmediata de contar con un pasaporte.

Finalmente, el cronograma de citas para la obtención regular del pasaporte depende del aforo restringido y la capacidad operativa.

