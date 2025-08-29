La Policía detuvo a la cuidadora de solo 18 años que se encontraba al cuidado de una niña de seis años que perdió la vida tras caer desde el piso 16 de un condominio en Comas. La adolescente permanece recluida en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los hechos.

La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 27 de agosto, en el condominio Acacias, ubicado en la avenida Manuel González Prada. Testigos señalaron que la menor se precipitó desde lo alto del edificio, cayó sobre una red de seguridad y luego impactó contra el suelo en un jardín del complejo residencial.

Los hechos ocurrieron en el condominio Acacias.

De inmediato, vecinos alertaron a serenazgo, bomberos y paramédicos. La pequeña fue encontrada con signos vitales y recibió maniobras de RCP antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Marino Molina Scippa. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, solo se pudo certificar su fallecimiento.

Los familiares de la niña han preferido no dar declaraciones. Por su parte, la PNP exhortó a los padres de familia a reforzar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en edificios de gran altura, a fin de evitar tragedias similares.

El hecho ha causado gran conmoción en la zona, por lo que condominios aledaños han solicitado a sus residentes a instalar mallas de seguridad en los departamentos de los pisos altos.

Además, el Ministerio de la Mujer expresó sus condolencias a los familiares de la niña. En sus redes sociales, la institución detalló que dentro del “Programa Nacional Warmi Ñan, un equipo especializado brinda soporte emocional y acompañamiento social en este difícil momento”.

Como se recuerda, personal de criminalística llegó al edificio para realizar las pericias preliminares. Las autoridades indicaron que será la investigación la que determine las causas exactas de la tragedia.

