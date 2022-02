El domingo 30 de enero a las 9 a.m. miles de ciudadanos ingresaron a la página web de Teleticket para conseguir una entrada soñada: Bad Bunny en Concierto. La empresa había puesto el 50% de entradas restantes a la venta para el concierto del reguetonero que llegará a Perú el próximo 13 de noviembre en su gira mundial World’s hottest tour. Sin embargo, el ingreso a la web de Teleticket fue un fracaso para muchos.

800 mil personas eran las que estaban haciendo una cola virtual en la plataforma de Teleticket y, pese a esperar con ilusión poder comprar una entrada, en tan solo 40 minutos el concierto logró vender absolutamente todas las entradas.

Si bien la mayoría de los fanáticos no tuvo mayor suerte para conseguir las entradas en Teleticket del “conejo malo”, minutos después descubrieron que ingresando a Mercado Libre o Facebook podían encontrar estas entradas. Lo que sí, a un precio bastante más alto y sin tener la seguridad de que sean las verdaderas. De todas formas, muchos apostaron por hacerlo.

Pero en este primer mes del 2022, los problemas para acceder a las entradas al concierto del reguetonero no ha sido la única. Tras el emocionante triunfo de Perú en Barranquilla, las entradas para el partido de Perú vs. Ecuador este martes 1 de febrero han pasado por un proceso bastante parecido.

El sábado 29 de enero a las 12 del medio día se lanzaron a la venta por Joinnus las entradas para el partido para quienes no habían comprado abono de las entradas. Sin embargo, nuevamente, a los pocos minutos estas ya se habían agotado.

Hinchas de la selección que no pudieron conseguir sus entradas encontraron otra forma: plataformas virtuales de venta. De hecho, en Facebook existe un grupo especialmente para la compra y venta de entradas para el Perú vs. Ecuador. Igual que para el concierto de Bad Bunny, estas entradas suben de precio en la reventa.

En la página oficial de Joinnus el precio de las entradas a tribuna popular como sur y norte estaban S/. 100 soles, mientras que en la reventa estas entradas se pueden conseguir por S/. 300 soles. Tribuna oriente variaba en Joinnus entre S/. 300 y S/. 400 soles, en reventa están S/. 700 soles.

Las entradas de Perú, una vez compradas, se puede cambiar una vez el nombre y DNI de quien vaya a usarlas. Por esa razón la reventa no es difícil. El Comercio logró comunicarse con un revendedor y esta fue la respuesta:

Por su parte, el concierto de Bad Bunny en reventa ha duplicado el precio. En la zona VIP las entradas costaban S/. 350 y en la reventa esta zona se está vendiendo en S/. 750 soles. “La Playa” la zona más cercana al escenario tiene un costo en reventa de aproximadamente S/. 1,299 soles mientras que en Teleticket costaba S/. 680 soles.

El peligro de la reventa

Sin embargo, el único problema de la reventa no es el alza de precios, sino también la estafa. Domingo Seminario De Col, director de operaciones de Joinnus, explicó a este diario que al comprar reventa el usuario se arriesga a “comprar una entrada falsa o una entrada que ya se le haya vendido a otras personas, entonces al evento solo ingresa el primero que llega”.

“Hay un problema principal, la reventa no está prohibida en el Perú. Nosotros no podemos restringir la venta a nadie, entonces no podemos saber quién es revendedor o no”, agregó el vocero de Joinnus. Asimismo, explicó que para el partido de Perú se necesita un nombre y DNI para cada entrada por la ley 30037 de Seguridad en Eventos Deportivos, pero esto no quita que se pueda estafar, porque el revendedor puede editar el nombre en una imagen.

En esa misma línea, la empresa Masterlive, encargada del concierto de Bad Bunny, indicó en un comunicado que: “las localidades adquiridas en la plataforma de Teleticket son TICKETS DIGITALES con CODIGO QR, convirtiéndose en accesos estrictamente individuales, personales y únicos, recomendando al público no dejarse sorprender por la reventa que se ha incrementado en diferentes páginas virtuales”.

Una organización

La rapidez con la que se acaban las entradas hace pensar cómo los revendedores consiguen tantas. El especialista en ciberseguridad, Gustavo Vallejos, explico que los revendedores son organizaciones. “Es como en el mundo presencial, en el virtual hacen lo mismo. Son entre 30 y 100 personas que están buscando comprar entradas. Pueden tener entre 5 y 30 máquinas para conectarse y eso eleva las opciones de conseguir entradas”, sostuvo. Descartó que los revendedores haackeen las colas virtuales para conseguirlas.

En el caso del partido de Perú, Seminario explicó que el sistema de revendedores cambia y ya no es necesariamente una organización. “En este caso la reventa no es masiva porque solo se pueden comprar hasta dos entradas por usuario. Hay mucha gente que no es revendedora que lo hace simplemente como micro negocio”, dijo.

