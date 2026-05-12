Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Áncash rescataron un ave conocida como guácharo, un ejemplar de la fauna silvestre de Huaraz.

Con la finalidad de proteger la biodiversidad, los efectivos pusieron a salvo al ave que fue localizada en un estado de desorientación. Según el reporte oficial, el espécimen se hallaba fuera de su refugio habitual, lo que lo exponía a diversos riesgos presentes en la zona urbana o periférica donde fue hallado.

Ejemplar tiene un valor monetario

Según la Policía, un ejemplar de fauna silvestre posee un valor estimado de S/ 500. El personal especializado empleó protocolos de seguridad para capturar al ave sin causarle daños físicos, priorizando en todo momento su bienestar.

Tras el rescate, el guácharo fue trasladado a un lugar seguro para recibir la atención necesaria. El objetivo de las Policía Ambiental es garantizar que el ave reciba un manejo adecuado por parte de especialistas, y asegurar su supervivencia antes de determinar su destino final o reinserción.