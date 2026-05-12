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Según la información difundida por la Policía Ambiental de Huaraz, el ejemplar fue valorizado en S/ 500. Foto: PNP
Según la información difundida por la Policía Ambiental de Huaraz, el ejemplar fue valorizado en S/ 500. Foto: PNP
Por Redacción EC

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Áncash rescataron un ave conocida como guácharo, un ejemplar de la fauna silvestre de Huaraz.

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