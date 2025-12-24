La odisea de salir a horas de Nochebuena: recoger el pavo, comprar regalos y sobrevivir a la congestión vehicular

A pocas horas de la Nochebuena, Lima registra largas colas para recoger el pavo, personas comprando regalos de último minuto en centros comerciales y, sobre todo, una alta congestión en el Centro de Lima, donde cientos de ciudadanos acuden para adquirir juguetes, decoraciones navideñas y otros productos propios de la fecha. El Comercio realizó un recorrido para constatar el panorama previo a la celebración de la medianoche en familia.

En el cruce del jirón Andahuaylas con el jirón Cusco, la concentración de personas ha ido en aumento con el paso de las horas. Caminar por la zona se vuelve casi imposible debido a la presencia de comerciantes que, con ayuda de carretas, trasladan sus productos de un local a otro, obstaculizando el paso de los transeúntes. Según lo observado y lo recogido en diálogo con los ciudadanos, los artículos más demandados son decoraciones para el hogar y el árbol de Navidad, como bolas, luces y muñecos.

Lima vive una intensa jornada a pocas horas de la Nochebuena. Foto: gec. / JOEL ALONZO

En cuanto a los juguetes, los más solicitados son carritos y muñecas para los niños, así como aros de luz para TikTok y trípodes para celulares. Una de las compradoras, Nohelia, señaló a El Comercio que esta Navidad adquirió una muñeca Alicia por 65 soles y un carro electrónico por casi 100 soles. “Valió la pena porque son de colección y en otros lugares están más caros. Recomiendo venir al centro desde las 9 de la mañana, porque es más fácil transitar; después de las 2 de la tarde es casi imposible”, comentó.

Una de las compradoras, Nohelia, habló con El Comercio y mandó saludos a su familia.

Durante el recorrido también se registró la presencia de cinco integrantes del área de Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), quienes impedían que los vendedores ambulantes ocuparan la vía pública. No obstante, más adelante, en la avenida Abancay, se observó una gran cantidad de comercio ambulatorio.

Otro aspecto a resaltar es que, a diferencia de años anteriores, al menos en el cruce de Andahuaylas con Cusco no se detectó la venta de fuegos artificiales. Personal de fiscalización colocó carteles en los que se advertía sobre la prohibición de la venta ilegal y clandestina de pirotécnicos, señalando que se tomarían acciones en caso de encontrar este tipo de mercadería.

El centro de la ciudad luce abarrotado por compras de último minuto. Foto: gec. / JOEL ALONZO

Yako, otro ciudadano que realizaba compras en la zona, comentó que, como suele ocurrir en esta temporada, los precios han subido y que por las tardes el Centro de Lima se vuelve altamente congestionado. Pese a ello, destacó el ambiente festivo. “Más tarde será un caos, pero mi mayor motivación es pasar la Navidad con mi madre. A quienes pasan momentos difíciles, les diría que no pierdan la esperanza y que puedan celebrar estas fiestas en familia”, expresó.

Paviferias

El Centro de Lima no es el único punto con alta afluencia de personas. En las denominadas “paviferias” organizadas por la empresa San Fernando también se registran largas colas de ciudadanos que esperan adquirir pavos o chanchos. En la sede de San Borja, ubicada a la altura de la cuadra 34 de la avenida Aviación, la fila alcanza casi una cuadra desde las primeras horas de la mañana y avanza de forma intermitente, con pausas de aproximadamente 10 minutos.

En el cruce de la cuadra 34 de Aviación con la cuadra 1 del jirón Fedorovich Stravinski se registra una cola que se extiende por media cuadra de Aviación y gira hacia el lado derecho hasta llegar al final de la calle colindante. Todo por el pavo de San Fernando. @elcomercio_peru pic.twitter.com/RXJ4X2YG8K — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 23, 2025

En tanto, en la sede de Surquillo, situada en la cuadra 3 de la calle Manuel Portocarrero, si bien se registra una cola considerable, esta avanza con mayor fluidez cuando los compradores llegan temprano. El horario de atención de estas sedes el 24 de diciembre es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., mientras que, a partir del 26, se restablecerá el horario habitual, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Además, se constató que aún hay stock disponible de pavos y chanchos.

Se registran colas para adquirir pavos. Foto: gec. / JOEL ALONZO

El recorrido de El Comercio culminó en los centros comerciales Jockey Plaza, en Surco, y La Rambla, en San Borja, donde se observó un ingreso progresivo de visitantes. Acudir en horas de la mañana permite evitar mayores contratiempos. Las colas para probarse la ropa se incrementan gradualmente y las cajas de pago en tiendas como H&M y Zara, en el Jockey Plaza, así como Oechsle y Ripley, en La Rambla, tienden a colapsar conforme avanza el día.

¡Atención! Ya está empezando a llegar la gente al centro comercial Jockey Plaza. Fui a tiendas como Falabella, Zara y H&M y, si bien todavía las colas para pagar no están llenas, las colas de los probadores ya colapsaron. @elcomercio_peru @Lima_ECpe pic.twitter.com/ofMmnmSncl — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 23, 2025

En el centro comercial La Rambla de San Borja también comienza a llegar gente a tiendas como Marathon, Oechsle y Ripley. En tanto, el patio de comidas está repleto de familias que terminan de almorzar para luego realizar sus compras navideñas de último minuto. @elcomercio_peru pic.twitter.com/dmY1Lto0bk — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 23, 2025

La problemática de los vendedores ambulantes irregulares

Como se mencionó, si bien en el cruce de las avenidas Cusco y Andahuaylas no se registra la presencia de ambulantes, en gran parte de la avenida Abancay ya se ha normalizado su instalación . Al respecto, el abogado experto en derecho administrativo Irving Barahona señaló que el comercio ambulatorio en el Centro de Lima no es ilegal en sí mismo; el problema surge cuando esta actividad se desarrolla de manera desordenada.

“La presencia masiva de ambulantes ha generado deterioro urbano y saturación del espacio público, afectando el valor cultural y arquitectónico de la zona. Sin embargo, también se trata de una actividad que constituye la única fuente de ingresos de miles de familias. Por ello, la gestión municipal no puede basarse solo en la represión; se requiere una regulación inteligente, humana y sostenible que permita ordenar la ciudad”, expresó.

Barahona comentó que las soluciones deben ir más allá de los operativos coercitivos. Un primer paso sería impulsar una Ley General del Comercio Ambulatorio que establezca lineamientos uniformes a nivel nacional. Asimismo, explicó que es necesario promover mesas de diálogo entre ambulantes, vecinos, comercios formales y la sociedad civil, lo que permitiría construir consensos y aplicar una fiscalización más eficiente.

Si bien en el cruce de las avenidas Cusco y Andahuaylas no se registra la presencia de ambulantes, en gran parte de la avenida Abancay ya se ha normalizado su instalación. Foto: gec. / JOEL ALONZO

Cabe resaltar que la ordenanza N.° 1787 es la que establece los requisitos para el comercio ambulatorio, como, por ejemplo, la venta de productos con registro sanitario. Así lo explicó el abogado especialista en temas municipales Andrés Devoto Ykeho, quien además reiteró que el comercio ambulatorio es una forma de ejercer la libertad de las personas, por lo que no es ilegal per se; sin embargo, las municipalidades están facultadas para fiscalizar esta actividad.

“Esta fiscalización debe ser razonable y no desproporcionada. Es importante entender que el comercio ambulatorio persiste porque muchas personas no encuentran trabajo y necesitan sustentar a sus familias. Prohibirlo completamente no es la solución”, agregó.

Esta situación se ha normalizado, sobre todo durante la temporada de fiestas. Laura Velásquez, jefa del área de Derecho Regulatorio del estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, sostuvo a El Comercio que, específicamente en el Centro de Lima, el comercio ambulatorio se incrementa en vísperas del 24 de diciembre, lo que genera un mayor tumulto en las calles.

“No hay que olvidar que existe un marco regulatorio para que esta actividad se desarrolle correctamente (la ordenanza 1787), pero muchos ambulantes no cumplen porque consideran que así evitarán cualquier tipo de trabas, y terminan cayendo en la informalidad. Esto es peligroso, ya que muchos de los juguetes para niños —que es lo que más se vende— no cuentan con registro sanitario”, agregó.

El comercio ambulatorio en el Centro de Lima no es ilegal en sí mismo; el problema surge cuando esta actividad se desarrolla de manera desordenada. Foto: gec. / JOEL ALONZO

En ese sentido, propuso que la MML ubique en puntos estratégicos del centro establecimientos donde los ambulantes puedan facilitar sus trámites de formalización, así como fomentar una mejor relación entre funcionarios y comerciantes para evitar que en épocas navideñas se multipliquen situaciones problemáticas.