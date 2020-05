Con la ampliación del estado de emergencia surgieron muchas interrogantes sobre el regreso a la nueva normalidad, y el regreso a clases no es la excepción. El titular del Ministerio de Educación, Martín Benavides habló con El Comercio y dio detalles de las estrategias que vienen ejecutando para garantizar la educación no presencial a todos los escolares.

¿Qué alcance tiene la estrategia educativa “Aprendo en casa”?

Los datos del INEI y del Ministerio de Educación nos confirman que más del 90% de los docentes han tenido contacto con sus alumnos. Y las familias han tenido contacto con la estrategia “Aprendo en casa”. Nosotros hemos enviado aproximadamente 4 millones de mensajes de textos a las familias y casi un millón 200 mil mensajes de texto a los docentes para que estén conectados con los alumnos. Desde el punto de vista de la cobertura estamos con un nivel de llegada importante, pero al mismo tiempo con un desafío, hay una minoría a la que todavía no se ha podido llegar por ninguna de las tres plataformas (Internet, televisión y radio), pero para ellos hay una estrategia de cierre de brecha digital, además se está trabajando con las UGELES y los gobiernos locales para que se encarguen de ampliar la señal utilizando los recursos que les ha dado el Ministerio de Educación.

El traslado de los colegios privados a nacionales ha generado mucho malestar en los padres de familia ¿Cómo va este proceso?

Con relación a los colegios privados, nosotros siempre hemos tenido la preocupación por la situación, hemos tratado de que haya diálogo entre los padres y las instituciones, al darnos cuenta que ese diálogo no se estaba dando, sacamos un decreto legislativo donde decía claramente que los colegios privados tienen que ser transparente en relación a los costos y que solo pueden cobrar por aquellos servicios que están brindando. Estamos ahora mismo con un operativo a los colegios privados para que nos documenten si llegaron a emitir las consultas que requerían los padres y en estos días debemos tener lista esa información.

¿Se sigue atendiendo las solicitudes de los traslados de los colegios privados a públicos?

Para los padres que lamentablemente, por más que los colegios privados hayan hecho una reducción de sus pensiones, no pueden continuar en esas instituciones, hay una plataforma de trasladados, ya tenemos 110 mil solicitudes y estamos en un proceso de diseñar una estrategia pedagógica para esos estudiantes. Con la información de la plataforma, entre mañana y el 7 de junio vamos a proceder a asignar vacantes para que los padres confirmen si quieren asumir el cupo o no.

Los colegios privados tienen una serie de alternativas digitales a diferencia de los colegios nacionales, ¿este número importante de traslados no va a generar un descenso del nivel educativo?

Si uno compara el nivel de los colegios públicos con los privados, los que en promedio cuestan 200 soles, los colegios públicos tienen 20 puntos más en la evaluación nacional de rendimiento educativo. No es tan cierto que la calidad sea mejor en los colegios privados. Hay mucha heterogeneidad. Si los comparamos con los que en promedio cuestan 500 soles están casi igual. Este año considerando que la educación es un servicio público esencial estamos asumiendo el reto de la supervisión de la calidad de la educación privada, no solo con el decreto legislativo sino también con el cumplimiento de la sustentación los planes de recuperación de clases y la consistencia de estos planes con las exigencias que haya planteado el Ministerio de Educación.

¿Hasta el momento ha encontrado alguna observación?

Hemos encontrado que aproximadamente un 50% de colegios privados no han presentados sus planes o que no están alineados con las exigencias del Ministerio de Educación y ahí puede haber un problema de colegios privados que están cobrando una pensión sin dar el servicio. Hemos dado un plazo de 3 días para que mejoren sus planes. De no ocurrir eso, vamos a recurrir a procesos sancionadores coordinados con Indecopi.

¿Por qué todavía no se han entregado las tablets con internet incorporado que anunció el presidente Vizcarra para los estudiantes de las zonas rurales?

Ese proyecto tiene una serie de complejidades que estamos en este momento atendiendo. En primer lugar, hemos terminado el diseño de los contenidos pedagógicos para esas tablets porque no se trata solo de dar una tablet sin contenido. En segundo lugar, está la determinación de las especificaciones técnicas porque una cosa es una tablet a 4.000 metros sobre el nivel del mar y otra es en un contexto urbano. Si nosotros hacemos una tablet igual para todos, te aseguro que en dos meses ya no funcionan. Lo tercero y que ya hemos concluido era la definición de a quiénes va a llegar esas tablets, ya está establecido en el decreto supremo de focalización que hemos aprobado hace dos días. Estamos listo para iniciar el proceso de adjudicación en junio que debe tomar dos semanas aproximadamente y según la disponibilidad de las tablets, iniciar rápidamente con la distribución. Nuestra meta es que en el siguiente semestre de este año los estudiantes de las zonas rurales cuenten con las tablets correspondientes.

¿Definitivamente este año no se van a retomar las clases de manera presencial?

Este año la situación de emergencia sanitaria nos ha obligado a que todo el diseño del sistema sea de manera no presencial, pero así como se van tomando decisiones vinculadas al regreso de algunas actividades, en educación estamos muy atentos a la situación de la emergencia sanitaria y a los niveles de contagios que podrían llevarnos más adelante a poder introducir algunas flexibilidades en el sector educación, probablemente no para todos pero quizá sí para algunas localidades. Estamos elaborando los protocolos y tenemos el apoyo de UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial para diseñar cómo podría ser un retorno a la presencialidad, no solamente en términos sanitarios sino también pedagógicos y de infraestructura.

¿Hay fecha o semestre escolar de cuándo se tendría claro si es posible el retorno a las aulas?

Eso dependerá de la situación sanitaria de esas localidades y que no haya riesgo para estudiantes ni profesores. Todo se evalúa permanentemente.

¿Para los alumnos de las universidades habrá algún tipo de ayuda y evitar que dejen sus clases por falta de recursos?

El día de hoy salió el decreto supremo a través del cual hemos diseñado la “Beca Continuidad” para 10 mil estudiantes, 7 mil para alumnos de universidades privadas y 3 mil de institutos privados y públicos, adicionalmente tenemos 8 mil “Becas Permanencia” para estudiantes de universidades públicas y un conjunto de otras becas como Beca 18, Beca de Excelencia Académica, Becas Traslado (2da Etapa) para estudiantes de universidades con licencia denegada, entre otras. Este año tendremos un total 28.500 becas otorgadas que es más del doble del 2019.

