El video, difundido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, muestra cómo será el viaducto que concluiría sus obras a fines del 2025.

“Se trata de un innovador sistema de interconexión entre la vía Expresa Paseo de la República [oficialmente denominada vía expresa Luis Fernán Bedoya Reyes] y La Victoria, San Luis, San Borja, entre otros distritos, generando un par vial a las avenidas Canadá y Javier Prado. Se contempla la construcción de un viaducto de 400 metros, que se levantará en la avenida Paseo de la República, a la altura de la avenida México, e ingresará a la avenida Las Américas”, comunicó la MML.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ha dado inicio a la elaboración del expediente técnico, proceso que es estima culminará a fines de año.

La estructura elevada empezará en la salida dos de la mencionada vía expresa, en el carril de norte (Cercado de Lima) a sur (Barranco). Actualmente, esta salida deriva a los conductores hacia avenida Prolongación Iquitos, en Lince. Con la construcción del bypass, los usuarios podrán cruzar a desnivel la vía expresa e ingresar a la avenida Las Américas, en la urbanización Balconcillos, en el distrito de La Victoria. Esta avenida también será renovada como parte del proyecto.

La Municipalidad de Lima destacó que se trata de una “propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”, con el potencial de transformar “la movilidad urbana, reducir los tiempos de viaje y mejorar la fluidez vehicular en Lima centro y distritos aledaños, beneficiando a millones de usuarios”. Sin embargo, el proyecto de este viaducto y el mejoramiento de la avenida Las Américas se presentó ocho años atrás, fue aprobado para su ejecución, pero se detuvo en el 2020 por conflictos con los vecinos de la urbanización Balconcillos.

Idea pasada

Fue en mayo del 2018 cuando el proyecto “Creación del viaducto Las Américas y mejoramiento de la avenida de Las Américas, distrito de La Victoria”, fue aprobado. Fue incorporado al listado de inversiones con el Código Único de Inversiones 2414791. De hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima proponía su construcción desde el 2016, bajo el cargo del alcalde Luis Castañeda Lossio. Entonces, El Comercio advirtió que Castañeda Lossio aprobó la obra en una asamblea donde participaron solo trece de los 43 alcaldes de Lima Metropolitana y se evidenciaba una ausencia de conocimiento del proyecto por parte de las autoridades ediles.

Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el proyecto aprobado en aquel entonces se estimó un costo cercano a los 45 millones de soles. Pese a ello, la propuesta recibió importantes críticas por parte de los vecinos, quienes aludían que se iban a destruir los espacios verdes a causa del proyecto. Estas quejas ascendieron hasta las autoridades, motivando finalmente que en junio del 2020 se cerrara el proyecto. Aun así, se registró una ejecución de catorce mil soles.

La decisión oficial de frenar el proyecto fue expresada por el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), un organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima que, entre otros aspectos, verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos. El Comercio accedió a un informe del Invermet de mayo del 2020, el cual revela que el Fondo aludía una posible responsabilidad de Emape por “no garantizar la sostenibilidad del proyecto evidenciándose conflictos sociales, así como no haber incluido otras alternativas técnicas de solución en el estudio de preinversión”, en respuesta a las denuncias vecinales. Al poco tiempo, todo se paralizó.

Misma idea, diferente obra

En comunicación con El Comercio, el gerente general de Emape, Carlos Peña, aseguró que se han tomado todas las consideraciones para que el impacto negativo de esta infraestructura vial sea mínimo. Resaltó que la rampa de acceso a la berma central de la avenida Las Américas será sostenida sobre pilares, “con un diseño muy amigable para el contexto urbano”. Peña no considera que este proyecto tenga el rechazo que tuvo la idea anterior.

Dicho esto, el vocero luego explicó que se ha optado por un modelo de contratación más efectivo, con el fin de garantizar un proceso más rápido y ordenado. Se trata del modelo denominado ‘concurso oferta’, el cual, de acuerdo con la definición de Ley de Contrataciones del Estado, permite al postor ofertar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Es decir, quien hará la obra, realiza el expediente.

“Es un modelo interesante porque reduce los tiempos de discrepancias entre el que hace el expediente, el que hace la obra y los demás actores involucrados. Al tener un diseño ya preestablecido [en referencia al proyecto inicial] y con parámetros que protejan el fin público, la estrategia de que el constructor se encargue del expediente acelera el proceso. No se solía hacer por falta de confianza, porque está validado por la Ley de Contrataciones”, sostuvo Peña.

El Comercio pudo conocer por medio de información pública que el contrato entre Emape y el consorcio encargado de realizar el proyecto fue firmado el 17 de julio de este año. Este consorcio está conformado por las empresas Saceem y Pedelta. La primera, una firma uruguaya de ingeniería y construcción. La segunda, una consultora española especializada en ingeniería estructural y puentes. El monto definido por contrato es de 41.678.322,61 de soles. En lo que va del año, ya se han ejecutado superior a los dos millones de soles.

El gerente general de Emape reiteró que este proyecto ha tomado la idea inicial del viaducto, pero que “no va a tomar la información técnica anterior”. Es decir, la idea es la misma, pero los aspectos técnicos han sido replanteados. De hecho, se trata de una inversión diferente y no la renovación del proyecto anterior. Incluso, esta nueva obra se denomina oficialmente ‘Creación del servicio de movilidad urbana en el paso desnivel Las Américas y mejoramiento de la Av. Las Américas’. Cabe resaltar que Peña prefirió referirse a la obra como un ‘bypass’ y no como viaducto, principalmente por la connotación negativa que lleva el segundo al verse como una obra más invasiva.

Respecto a los plazos, el jefe de Emape aclaró que en febrero del 2023 se dio la viabilidad al perfil de la obra y se estima que a fines de este año se concrete el expediente técnico. El Comercio pudo conocer que la fecha máxima planteada es en enero del 2025. “La ejecución de la obra debería empezar en enero del 2025 y duraría un promedio de nueve meses”, sostuvo Peña. A esto agregó que se espera un afectación mínima al tránsito vehicular de la vía expresa, principalmente porque la obra inicia en una de las salidas y no en los carriles de alta velocidad. “Es una intervención puntual, pero con un importante beneficio, principalmente en los intercambios de la avenida Canadá y la vía expresa Javier Prado”, arguyó.

VIDEO RECOMENDADO Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones #VideosEC #UI