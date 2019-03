Colegio Trilce: madre de escolar que murió de un balazo interpondrá denuncias 

Familiares, amigos y profesores del colegio Trilce de Villa El Salvador (VES) asistieron ayer al velorio del adolescente de quinto de secundaria que perdió la vida el último martes luego de recibir un disparo accidental de su mejor amigo. El lamentable incidente ocurrió a las 9:30 de la mañana mientras se encontraban en clase de Economía.

“Hemos decidido venir con un grupo de amigos a pesar de no ser del mismo grado, porque era un buen chico”, dijo una joven que cursa el cuarto de año de secundaria.



Otro estudiante expresó la sorpresa que sintieron al enterarse de lo sucedido. “Nuestro colegio es muy tranquilo, nunca hay peleas ni nada parecido”, señaló.

—Acciones legales—



Durante el velorio, la madre de la víctima reveló que una compañera de su hijo la llamó alrededor de las 9:30 a.m. para contarle que este había sufrido un accidente, pero que se encontraba bien. Agregó que cuando llegó a la institución educativa ningún representante del centro le dio información sobre lo ocurrido.



Por ello, aseguró que denunciará al colegio Trilce y al padre del adolescente de 15 años implicado. “El colegio tiene responsabilidad, pero también el padre y el menor”, remarcó.

El menor tomó sin permiso el arma de su padre y la llevó al plantel para mostrársela a su mejor amigo. Desconocía que estaba cargada. La bala también rozó la pierna de otro colegial.



Elizabeth Choquehuanca, directora académica general del colegio Trilce, indicó a El Comercio que se tomaron las medidas de seguridad y se aplicaron los protocolos necesarios el día del incidente. “Reiteramos que estamos llanos a que se realicen todas las investigaciones que sean necesarias a fin de que se esclarezcan los hechos. Brindaremos las facilidades y atenderemos los requerimientos que correspondan”, aseguró.

—Evalúan su futuro—



Walter Ayala, abogado del adolescente que llevó el arma, pidió que este afronte el proceso con libertad asistida. “Esto significa que el menor no sea enviado a un centro como Maranguita, sino que se quede con los padres, pero con supervisión del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Que tenga revisiones de manera continua y vigilancia”, indicó.



Detalló que el menor es un buen estudiante y que no pertenece a ninguna pandilla ni tiene antecedentes. Por ello, señaló que no debería ser internado en un centro de rehabilitación juvenil.

Ayer, el escolar estuvo en la comisaría de Villa El Salvador toda la mañana, luego de pasar la noche en un centro preventivo para adolescentes en San Juan de Miraflores.



Anoche, al cierre de esta edición, fue trasladado a la Fiscalía de Menores de Villa El Salvador, donde se evaluaba el pedido de su abogado. El fiscal a cargo indicó que aún se encontraba evaluando el caso.