El Ministerio del Interior (Mininter) ha ordenado la remoción de varios comisarios tras una investigación periodística que reveló graves fallos en la atención a denuncias de violencia, específicamente hacia mujeres.

El ministro Juan José Santiváñez dispuso la intervención de la Inspectoría General de la Policía Nacional y el inicio de investigaciones a los responsables de las unidades policiales implicadas.

Comunicado oficial. (Foto: Ministerio del Interior)

Esta medida sigue a un reportaje emitido por el canal ATV, que mostró cómo varios policías de comisarías de Lima no cumplieron con los procedimientos establecidos para atender a las víctimas de violencia.

En una de las comisarías de Surco, un policía llegó a sugerir que si la víctima no tenía marcas visibles, no había motivo de preocupación. En otra dependencia, un agente explicó cómo evadir una detención por violencia familiar, diciendo que si el agresor no tocaba a la víctima, no habría consecuencias.

“Trata de no tocarla a tu mujer. Cuando tú ya la tocas, nosotros tenemos 24 horas para detenerte y lamentablemente sí o sí te vas a quedar 48 horas en el calabozo”, manifestó el agente.

También se señaló que se rechazaban denuncias si no se hacían en la jurisdicción correspondiente.

“Si usted sufre algún agresión acá en San Genaro, pero si usted quiere denunciar en Chorrillos, le van a decir que no, que vaya a la comisaría de San Genaro porque es su jurisdicción”, declaró.

Las comisarías involucradas en las irregularidades fueron las de Surco, José Carlos Mariátegui (Villa María del Triunfo) y San Genaro (Chorrillos).