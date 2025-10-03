Un delincuente lanzó un artefacto explosivo en la cochera de la conocida ‘Casa del Maestro’, ubicada en el jirón Washington, distrito del Cercado de Lima, la madrugada de hoy, viernes 3 de octubre. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el preciso momento cuando un joven en una bicicleta se estaciona en la parte de la cochera. Luego de algunos segundos, saca un objeto de fabricación artesanal, lo prende, lo arroja y huye con rumbo desconocido.

Según declaraciones de los dueños a Buenos Días Perú, el predio funciona como una cochera para taxis colectivos, además, manifestaron que han recibido amenazas extorsivas y cobro de cupos. Señalan que, a pesar que ya pagaron a una banda criminal, este segundo atentado sería a una segunda organización que busca también cobrarles.

La fuerte explosión dañó parte de la puerta dejándola de color negro. Agentes de la Dirincri, que está a solo unos metros, se apersonaron para iniciar con las investigaciones de rigor

Segundo ataque en menos de una semana

El matinal precisó que, días atrás, vecinos reportaron otro ataque, esta vez con un artefacto provocó un incendio que afectó media cuadra. A pesar de ello, no se han registrado detenciones hasta el momento.

Extorsiones en Lima

Según cifras del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP en los primeros ocho meses del 2025 se registraron 18.385 denuncias por extorsión, lo que representa un crecimiento de 29.3% respecto al 2024. Cabe señalar, además, que en el 2022, el primer año de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias por extorsión llegaron a la cifra de 4.671.