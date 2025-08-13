En circunstancias por esclarecer, un hombre fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba en el paradero Prosegur de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Surco. El crimen ocurrió la madrugada de hoy, miércoles 13 de agosto.
Primeras informaciones señalan el sujeto estaba esperando, aparentemente, un bus de transporte público cuando fue sorprendido por sus victimarios, quienes a bordo de un auto frenaron y lo asesinaron para luego huir con rumbo desconocido.
A pesar de estar herido, la víctima intentó huir, pero cayó muerto a pocos metros. Afortunadamente, no había más personas. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cercar la zona y recoger los tres casquillos de bala.
Se manejan hipótesis que el ataque habría sido por un ajuste de cuentas o un caso más de extorsión que aquejan a millones de peruanos y peruanas.
Cifras de extorsión
Según datos del Sistema de Información Policial (SIDPOL), solo en junio, se registraron 69 denuncias diarias. Las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron en un 54.5 % entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Cada 45 minutos se ha registrado una denuncia en Lima Metropolitana por este delito. En el caso de las denuncias por extorsión a nivel nacional, el total de estas fue de 13.667, entre enero y junio de este año.
