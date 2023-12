El secuestro de Valeria Angélica Vásquez Barrientos suma su tercer día. La niña de doce años fue raptada este lunes a las afueras de su casa en Comas, mientras bajaba de la movilidad escolar que la regresaba a su hogar. Una minivan gris siguió a la unidad escolar por varias cuadras, hasta que cuatro hombres armados y con distintivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se llevaron a Valeria. El conductor resultó herido y los demás menores fueron amenazados.

Videos captados por las cámaras de vigilancia de la zona demuestran que el vehículo escolar que trasladaba a Valeria y a sus compañeros (primera minivan) estaba siendo seguido por los raptores a lo largo de varias cuadras.

Con cierto hermetismo, los padres de la víctima revelaron que mantuvieron contacto con los presuntos secuestradores, quienes exigieron una suma de tres millones de soles por su liberación. “No tengo 3 millones (de soles). Es lamentable que piensen que nosotros, que trabajamos como todos, que nos sacamos la mugre para traer un pan a la casa, puedan creer que tenemos esa cantidad exorbitante de dinero”, sostuvo el padre, Jean Carlo Vázquez, este miércoles.

En otro momento confirmó que los raptores han establecido comunicación con ellos: “Sí, se comunicaron con nosotros [los secuestradores], me dijeron que mi hija está bien, la tienen bien, pero no puedo dar más detalles del rescate ni esas cosas”.

“Mi hija no ha aparecido, seguimos en la búsqueda, yendo con los volantes donde podemos, estamos repartiendo. Mi menor hija tiene 12 años y, la verdad, no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente que hace tanto daño. Nos estamos esforzando en buscarla, estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. Pido a todas las personas para que me ayuden a encontrar a mi hija”, declaró.

En el colegio de la menor, John Nash High School, se llevó a cabo una vigilia y una oración con los estudiantes. Esto mientras que, a las afueras de dicha escuela, los padres han realizado plantones para exigir la liberación de la menor. Asimismo, los padres comentaron que se está preparando un fondo para recaudar el dinero necesario para el rescate de Valeria.

Placa clonada

Cámaras de videovigilancia de la zona permitieron reconocer a la minivan que se llevó a la escolar. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el número de placa de la unidad, BSU-640, corresponde a Jack Carlos Ricse Gutarra, suboficial de la PNP.

El vehículo utilizado por los secuestradores llevaba la placa BSU-640, presuntamente clonada, que está registrada a nombre de un suboficial de la Policía Nacional. Foto: Difusión.

El Comercio contactó con dicho agente policial, quien negó que su vehículo haya sido utilizado para el secuestro, puesto que se trataría de una clonación de la matrícula. Este diario reveló años atrás este modus operandi, en el cual se emiten duplicados para falsificar la identidad de vehículos utilizados para diversos crímenes.

El suboficial Ricse explicó que había colgado fotos de su vehículo en Marketplace para venderla. Sin embargo, el policía reveló que no tapó el número de placa y así los delincuentes habrían emitido una placa para un vehículo de similar condición. Adicionó que el día lunes se reunió con un comprador en una notaría y que se enteró por sus colegas de los lamentables hechos.

Condena perpetua

El delito de secuestro, tipificado en el artículo 152 del Código Penal, es sancionado con penas desde los 20 años de cárcel a más. Sin embargo, en caso de tratarse de víctimas menores de edad, se puede extender hasta la cadena perpetua.

Así lo explicó la magistrada a cargo del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero. “El secuestro es un ilícito perpetrado por el sujeto agente que prive a otro de su libertad ambulatoria o personal bajo cualquiera de los medios y dependiendo de la forma cómo se realice la conducta criminal, se determinarán las penas”, indicó.

“En el secuestro de menores se busca preservar no solo la capacidad de autodeterminación de una persona, sino la vulnerabilidad propia de los menores, así como su libertad personal”, agregó. Explicó que la comisión de secuestro, con consecuencia de muerte, también es reprimido con cadena perpetua.