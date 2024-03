El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer a los primeros ganadores de Beca 18-2024 en las que destacan las carreras de Medicina Humana e Ingenería Civil.

Todos ellos recibieron el resultado junto a sus familias y amistades, y agradecieron la oportunidad que tendrán de estudiar en instituciones de educación superior de calidad del país con todos sus gastos cubiertos por el Estado peruano.

Aunque provienen de diferentes realidades, la mayoría de ellos comparten el sueño profesional de convertirse en médicos o ingenieros.

Bryan Zuñiga: “Estudiar Medicina era mi motivación”

Bryan Zuñiga Castañeda es hijo de un padre docente y una madre que no tuvo la oportunidad de acceder a la educación superior. Él transmite calma en sus palabras, pero no oculta la emoción de ser uno de los primeros seleccionados de Beca 18-2024. “Me acabo de enterar por unos amigos. Y es una alegría muy grande. Ya le conté a mi mamá y me dice que está orgullosa de mí. Ella sabe que soy una persona estudiosa”, dice el joven, quien nació y creció en la provincia de San Marcos, en Cajamarca.

“Era mi meta, mi motivación, entonces me he esforzado mucho para ingresar”, cuenta Bryan, quien obtuvo una vacante para esta carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su segundo intento de postulación.

Maricielo Peralta: “Quiero que mi comunidad tenga acceso a una rápida atención en su salud”

Apenas culminó el colegio, Maricielo Peralta Antialón se preparó para ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su vocación nació cuando se percató de la tardía atención en salud que tenían las personas del distrito San Agustín de Casas, en Junín, lugar de nacimiento de sus padres.

Maricielo, quien ya había obtenido una beca durante su educación secundaria, siguió esforzándose por alcanzar sus metas y, con solo un año de preparación, alcanzo una vacante en la carrera de Medicina.

Vianca Cotrina y su anhelo de enseñar a las comunidades rurales

A sus 16 años Vianca Belén Cotrina Campos logró ocupar el primer lugar en la modalidad Educación Intercultural Bilingüe. El quechua heredado de sus padres y abuelos fortaleció su sueño de estudiar esta carrera universitaria en la Universidad Nacional de Huancavelica. “Hasta ahora no lo puedo creer. Gané la beca al primer intento. El abrazo interminable, la emoción y el llanto acompañó este importante logró en mi vida”, narró.

Ahora su meta es culminar sus estudios gracias a la beca integral que le otorgará el Pronabec y enseñar a sus futuros alumnos de nivel primario en la lengua nativa que ellos dominan.

Sobre los primeros seleccionados

En este primer momento, el 51.5 % de seleccionados son mujeres, mientras el 48.5 %, hombres. También es importante destacar que el 90 % son peruanos con una condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, quienes estudiarán su carrera sin preocupaciones económicas gracias al Pronabec.

Asimismo, más de la mitad de los seleccionados son jóvenes de 17 años a menos edad, es decir, que acaban de salir del colegio para cumplir sus metas profesionales. Entre las regiones con más ganadores, se encuentran Lima (26.3 %), Cusco (9.4 %), Junín (7.3 %) y Ayacucho 6.1 %).

Para más información acerca de concursos de becas y créditos educativos, sigue el Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC/ , contáctate con la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o escribe al WhatsApp institucional 914 121 106