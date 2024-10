En la selva de Cusco, en la provincia de Quispicanchi, apartado de grandes ciudades, se encuentra la casa Manire. Parte de su diseño la hacen única. La estructura destaca por su uso de la madera originaria del lugar y por estar cerca de elementos naturales como un río y árboles. Se erige sobre una plataforma algo similar a las viviendas tradicionales japonesas, y la cubre un techo muy empinado y negro.

Esta vivienda fue diseñada y creada por el arquitecto Martín Dulanto junto a los también arquitectos Mariana Otero y Yerko Zlatar (Puna Estudio). Recientemente, este proyecto obtuvo el tercer lugar del Premio ADUS LATAM 2023/2024, evento organizado por Saint-Gobain (líder global en construcción liviana y sostenible) y dirigido a profesionales y entusiastas de la construcción de Latinoamérica.

La gala de premiación se realizó el pasado 2 de octubre, en el Salón Dorado del Teatro Colón (Buenos Aires). Hasta allí llegó Martín Dulanto para recibir el galardón, aunque hasta aquel momento no tenía ni idea. Solo sabía que había sido elegido como uno de los finalistas. Cabe mencionar que fueron casi 2 mil los trabajos provenientes de diferentes países los que postularon.

En diálogo con El Comercio, Dulanto expresó su alegría por el logro obtenido y resaltó el trabajo en conjunto llevado a cabo con sus colegas y amigos Yerko Zlatar y Mariana Otero, del estudio Puna. “Es un proyecto donde creo que ambos estudios tanto el mío como el de Puna pusimos mucho corazón e ilusión. Juntos conceptualizamos el proyecto. Yo me encargué de la arquitectura y ellos del interiorismo y la construcción. El punto de partida del proyecto fue respetar absolutamente la naturaleza donde este se ubica, esto queda en Manire, exactamente en el punto medio entre las ciudades de Cusco y Puerto Maldonado”, indicó.

Martín Dulanto estuvo presente en la gala de premiación el pasado 2 de octubre, en el Salón Dorado del Teatro Colón (Buenos Aires). (Foto: Saint-Gobain)

El arquitecto resaltó el ecosistema donde fue pensado y finalmente creado el proyecto. El absoluto respeto por la naturaleza y su entorno fue clave para el proceso de diseño y luego el de la construcción. El hilo conductor, dijo, fue levantar la vivienda como parte del paisaje, tanto que pareciera que no había nada ahí.

“El sistema constructivo fue una estructura metálica que nos permitía esforzarnos de una manera bastante delicada y respetuosa en el terreno sin tener que hacer en lo absoluto movimientos de tierra. Otra posibilidad que nos daba la estructura metálica era prescindir de columnas en la parte frontal de la casa, sin que bloquearan la vista. Esto les permite a los visitantes desde los cuartos o la terraza tener una vista ininterrumpida del paisaje”, explicó.

Asimismo, elegir usar de la madera local para el tema de las tabiquerías e inmobiliario de la casa permitió dar trabajo a mano de obra de la zona y otros lugares, como artesanos. Se posibilitó también poder reutilizar las aguas, con la cercanía del río y las lluvias constantes.

Respecto al premio, Dulanto confesó que la noticia de que había sido elegido como uno de los finalistas lo tomó por sorpresa. Más aun cuando escuchó su nombre y el del proyecto de la voz del jurado durante la gala de premiación llevada a cabo en el Teatro Colón, en Buenos Aires (Argentina).

“Siendo sincero fue bastante inesperada la noticia, no porque dudáramos del potencial del proyecto, sino porque no lo hicimos para ganar premios. Pero ya teniendo el producto listo y habiéndole hecho un lindo registro tanto fotográfico como de vídeo dijimos ¿por qué no? y postulamos. Luego nos llamaron y me invitaron a Buenos Aires. Yo llegué como finalista, no sabía que había tenido un premio, y la sorpresa me la dieron ahí mismo”, contó.

Dulanto destacó el nivel de los demás trabajos que postularon, todos los cuales estuvieron enfocados en desarrollar el tema de la sostenibilidad y la optimización de recursos. Consideró que premios como este son importantes pues no solo se valora que el proyecto sea bonito y funcional, sino que eso queda un poco de lado para dar paso a la búsqueda de la autosostenibilidad, al uso de materiales de la zona y el respeto del entorno.

“Incluso si le das la posibilidad de construir un proyecto bastante más grande a toda una comunidad, literalmente tienes el potencial o la posibilidad de cambiarle la vida a familias enteras. Premios como este que valoran y que resaltan justamente esos esfuerzos son valiosísimos. Si finalmente un reconocimiento como este sirve para que gente de toda Latinoamérica ponga los ojos aunque sea un ratito en la Amazonía del Perú y como consecuencia aumentemos las posibilidades de que se le cuide, entonces vale la pena”, expresó.

Jornada académica

Un día antes a la gala de premiación, hablamos del 1 de octubre, se realizó la Jornada Académica Internacional del Premio ADUS LATAM 2023/2024. El escenario elegido fue la Terraza de la Ballena del Centro Cultural Kirchner (CCK).

Las charlas estuvieron a cargo de arquitectos de renombre, reconocidos no solo por sus obras, sino también como disertantes en el ambiente académico: Josep Ferrando (España), Marcelo Danza (Uruguay), Nicolás Campodónico (Argentina), Lilian Dal Pian (Brasil), Felipe Assadi (Chile), Camilo Restrepo Ochoa (Colombia), Gabriela Carrillo (México) y Patricia Llosa Bueno (Perú).

La peruana Patricia Llosa fue una de las ponentes que estuvo en la Jornada Académica Internacional del Premio ADUS LATAM 2023/2024. (Foto: Saint-Gobain)

Todos ellos, además, pertenecieron al jurado encargado de elegir a los ganadores del Premio ADUS LATAM 2023/2024. Entre los más de 200 oyentes, estuvieron arquitectos, desarrolladores, empresarios y estudiantes de carreras de arquitectura y diseño.

A lo largo de la jornada, se llevaron adelante ocho conferencias magistrales, distribuidas en dos bloques de cuatro charlas, cada una con una duración de 20 minutos. Se abordaron temáticas como los cinco puntos del buen construir, arquitectura responsable, optimización de recursos, nuevos métodos de construcción, entre otras.

Las charlas estuvieron a cargo de arquitectos de renombre, de Latinoamérica y España. (Foto: Saint-Gobain)

Durante su ponencia, que se llamó “Continuidades históricas y hábitat contemporáneo”, la peruana Patricia Llosa recalcó que “representar nos permite generar lecturas, pero no solo lecturas de edificios. Entendemos que es un soporte que permite que afloren ciertas acciones y que se vuelvan atemporales, que pierdan su época. La representación es un espacio de indagación y proyecto”.

Este encuentro representó una oportunidad única de gran magnitud para profundizar en los desafíos actuales del sector de la construcción y explorar cómo las tecnologías emergentes y las estrategias de sostenibilidad están moldeando el diseño y la construcción del futuro.

La industria de la construcción y su impacto

El Comercio tuvo la oportunidad de conversar con, Javier Gimeno, CEO de Saint-Gobain para América Latina sobre la importancia de estos premios para la industria de la construcción y el impacto de la sostenibilidad en el mundo actual.

Para Gimeno, el Premio ADUS LATAM busca reconocer obras y proyectos que combinan un diseño inteligente con soluciones de bajo costo, adaptadas al entorno, los recursos disponibles y la naturaleza. “Se premian aquellos conceptos y soluciones que minimizan el impacto de la construcción y las necesidades de mantenimiento de los edificios, promoviendo así prácticas más sostenibles”, precisó.

Javier Gimeno, CEO de Saint-Gobain para América Latina, destacó la importancia de los premios para la industria de la construcción y el impacto de la sostenibilidad en el mundo actual. (Foto: Saint-Gobain)

Asimismo, sostuvo que el Premio forma parte del propósito “Making the World a Better Home” de Saint-Gobain, al incentivar y enriquecer el debate sobre el futuro de una construcción más sostenible.

“Nos esforzamos permanentemente en promover las buenas prácticas en la industria de construcción, difundirlas ampliamente, y fomentar su uso, promoviendo así activamente un mayor compromiso con la sustentabilidad desde la fase de concepción de cada proyecto”, agregó.

También detalló los “cinco puntos del buen construir” que la compañía busca impulsar y que responden a las demandas actuales y futuras de la industria arquitectónica. Estos son:

Priorizar decisiones pasivas que mejoren el confort térmico, acústico y visual. Tomar decisiones que protejan y conserven los recursos naturales. Promover sistemas constructivos innovadores que mejoren la eficiencia y la calidad en obra. Crear una arquitectura armónica con su entorno. Fomentar proyectos comprometidos con las necesidades actuales de la comunidad.

Finalmente, Gimeno recordó que la sostenibilidad es cada vez más una prioridad clave de los constructores y de los usuarios de los edificios. “Ambos exigen productos, materiales y sistemas que tanto en su fase de producción como durante su uso respondan a los más altos estándares en términos de reducción de consumo de energía y agua, productividad durante la instalación y confort y bienestar”, puntualizó.