Resumen

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Por Redacción EC

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguró en el distrito de Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, la nueva “Biblioteca Municipal Intercultural Fronteriza ARUTAM”. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 20 mil habitantes, entre ellos comunidades donde habitan los pueblos Wampis y Awjaún.

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