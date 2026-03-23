La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguró en el distrito de Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, la nueva “Biblioteca Municipal Intercultural Fronteriza ARUTAM”. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 20 mil habitantes, entre ellos comunidades donde habitan los pueblos Wampis y Awjaún.

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De esta forma, los ciudadanos cuentan con un espacio adecuado para el aprendizaje, el acceso al conocimiento y el desarrollo cultural de sus comunidades. La biblioteca fue diseñada en forma de maloca de madera circular, respetando el entorno y la identidad intercultural de la zona.

El jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, destacó la importancia de acercar servicios bibliotecarios a zonas fronterizas y comunidades indígenas, reafirmando el compromiso de la institución con la inclusión, la diversidad cultural y el desarrollo del país a través del conocimiento.

“Desde la Biblioteca Nacional del Perú reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada con los gobiernos locales para fortalecer los servicios bibliotecarios, respetando la diversidad cultural y lingüística de nuestras comunidades. Esta biblioteca no solo es un espacio para la lectura, sino también un punto de encuentro que promueve el conocimiento, la identidad cultural y el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonía”, agregó Yangali.

El nuevo servicio bibliotecario está ubicado en la Av. Zacarías S/N Mz. 10 Lt. 02, Río Santiago, en un área de 60 m², y se implementó con más 1,200 libros, dos computadoras con acceso a internet, servicio de lectura en sala, préstamo de libros a domicilio, servicios culturales y un espacio infantil para el disfrute de los más pequeños, Asimismo, dispone de los servicios básicos, para brindar atención de calidad a toda la comunidad.

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La implementación de la biblioteca es resultado de un proceso articulado liderado por la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB) de la BNP.

Dato

El distrito de Río Santiago cuenta con una población proyectada al 2025, según INEI, de 19,486 habitantes.