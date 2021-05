Con el objetivo de reunir, al menos, 40 unidades de sangre para los pacientes internados del Hospital Cayetano Heredia que requieren transfusiones para continuar sus tratamientos, un grupo de organizaciones civiles, junto con vecinos y la Municipalidad de Miraflores convocan a una jornada de donación voluntaria el viernes 28 de mayo en este distrito.

La campaña de donación de sangre “Dale Vida” se desarrollará mañana de 9 a.m. a 4 p.m. en la cuadra 1 de la calle Tarata. “Donar sangre, es donar vida, por eso queremos agradecer el apoyo de la comuna de Miraflores y del banco de sangre del Hospital Cayetano Heredia para la realización de esta campaña y felicitar su gran labor por desarrollar la cultura de donación de sangre en nuestro distrito, sobre todo en estos momentos complicados por la pandemia”, indicó Moisés Cortez, presidente de la Asociación Civil By People. Cortez añadió que la donación de sangre y plaquetas no puede detenerse. “Los pacientes requieren continuar con sus tratamientos y atenderse emergencias”, sostuvo.

Los requisitos para donar son cinco:

1. Tener entre 18 y 65 años.

2. Pesar más de 50 kilos.

3. Gozar de buena salud.

4. No se requiere venir en ayunas, pero se solicita no consumir alimentos altos en grasas 24 horas antes de la donación.

5. Se recomienda el uso de doble mascarilla y protector facial.