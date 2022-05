A través del Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, el Ejecutivo implementó el uso facultativo de mascarillas en cinco regiones del país, aquellas que cuentan con el 80% de su población mayor de 60 años con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) y con más del 80% de la segunda dosis en las personas de 12 años a más.

Es así que las regiones en donde no es obligatorio usar la mascarilla al aire libre son Ica, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Áncash, debido a que son las únicas que cumplen con los dos requisitos dispuestos en la norma.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) las regiones que están cerca de cumplir los dos requisitos necesarios para dejar la obligación de la mascarilla son Tumbes, Piura, La Libertad, Paso, Junín, Arequipa y Moquegua.

En el siguiente mapa podrán ver cómo va el avance de la vacunas en las regiones del país:

EN QUÉ ESPACIOS ABIERTOS PODRÁS ESTAR SIN MASCARILLA

Playas.

Parques zonales, clubes campestres, entre otros similares.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos.

Baños termales al aire libre.

Clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

Mercados itinerantes.

Así como en actividades de artes escénicas y enseñanza cultural en espacios abiertos.

¿Cómo seguir cuidándonos tras el uso no obligatorio de la mascarilla?

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, recomienda el autocuidado y el uso de mascarilla para las personas que se sienta vulnerables al relacionarse con otras que no la porten. El empleo de esta evitará un posible contagio de Covid-19, influenza y resfríos. “Tengan la garantía que la mascarilla los va a proteger. Debería ser un hábito, que si es opcional decidan usarla para no solo evitar el coronavirus”, agregó.

Urquizo detalló que las personas que decidan no usar mascarilla en espacios abiertos deben mantener la distancia social para evitar la aglomeración. Por otro lado, también deberán evitar hablar en voz alta y no toser frente a otra persona para prevenir algún contagio. Además, resaltó que la mascarilla debe seguir siendo usada en espacios cerrados porque el riesgo de infección es alto

“Si usted está con un familiar, una persona conocida o en su centro de trabajo y el ambiente no está ventilado, use su mascarilla porque no ha desaparecido el virus”, resaltó el especialista.

Urquizo preciso recordar a la población que las campañas de vacunación continúan a nivel nacional y todas las vacunas que se están aplicando son eficaces para la protección contra el Covid-19.

La flexibilización de varios países respecto a las medidas sanitarias frente a la actual pandemia de COVID-19 permite a cada vez más viajeros movilizarse alrededor del mundo sin mayores requisitos de ingreso, tales como el certificado de vacunación o la prueba PCR. ¿En qué países ya no es necesario presentar estos documentos? Te lo contamos en este video.