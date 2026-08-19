La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este miércoles 19 de agosto el orden que ocuparán las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La ubicación sorteada determina el orden en que aparecerán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas en las cédulas que utilizarán los electores el próximo 4 de octubre. En Lima Metropolitana, esta distribución permitirá identificar a los candidatos que postulan a las alcaldías distritales.

En esta nota se presenta el orden correspondiente a los candidatos registrados en algunos de los principales distritos de Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

¿En qué orden aparecerán los candidatos en Lima Este?

Ate

Ate concentra 21 candidaturas en la información proporcionada. La relación, siguiendo el orden de organizaciones políticas establecido, es la siguiente:

Salvemos al Perú: Rodolfo Roiro Padilla.

Rodolfo Roiro Padilla. Juntos por el Perú: Oscar Ramírez Rojas.

Oscar Ramírez Rojas. Partido Frente de la Esperanza 2021: Maidy Marti López Casimiro.

Maidy Marti López Casimiro. Acción Popular: Walter Jesús Rivera Guerra.

Walter Jesús Rivera Guerra. Partido Cívico Obras: Miguel Ángel Malma Valverde.

Miguel Ángel Malma Valverde. Renovación Popular Perú: Elizabeth Nancy Cabezas Flores.

Elizabeth Nancy Cabezas Flores. Partido Popular Cristiano – PPC: José Luis Hurtado Apaico.

José Luis Hurtado Apaico. Visión Perú: Netzer Alemao Chávez Flores.

Netzer Alemao Chávez Flores. Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Misael Meneses Flores.

Misael Meneses Flores. Avanza País - Partido de Integración Social: Manuel Gaudencio Vidal Camargo.

Manuel Gaudencio Vidal Camargo. Partido Político Perú Primero: Joel José Nuñez Mendoza.

Joel José Nuñez Mendoza. Partido Patriótico del Perú: Gianmarco Valentín Tobalino Castillo.

Gianmarco Valentín Tobalino Castillo. Partido País para Todos: Carlos Daniel Cuya Ponce.

Carlos Daniel Cuya Ponce. Ahora Nación – AN: Luis Eusebio Poma Tacuri.

Luis Eusebio Poma Tacuri. Progresemos: Mel Ian Vilcahuaman Medrano.

Mel Ian Vilcahuaman Medrano. Partido del Buen Gobierno: Enrique Bruno Palma Salinas.

Enrique Bruno Palma Salinas. Partido Democrático Somos Perú: Simón Ortiz Talaverano.

Simón Ortiz Talaverano. Partido Aprista Peruano: Jaime Bruno Valeriano Codina.

Jaime Bruno Valeriano Codina. Podemos Perú: Edde Cuellar Alegría.

Edde Cuellar Alegría. Alianza Electoral Venceremos: Arturo Jonell Peña Sánchez.

Arturo Jonell Peña Sánchez. Partido Morado: Jorge Antonio Salazar Velásquez.

Chaclacayo

En Chaclacayo aparecen 12 candidatos:

Alianza para el Progreso: Rique Danny Aguilar Quispe.

Rique Danny Aguilar Quispe. Partido Político Nacional Perú Libre: Vicente Felipe Castillo Jiménez.

Vicente Felipe Castillo Jiménez. Juntos por el Perú: Mario Daniel Cubas Romero.

Mario Daniel Cubas Romero. Acción Popular: Manuel Javier Campos Sologuren.

Manuel Javier Campos Sologuren. Renovación Popular Perú: Carlos Alberto Ysla Duran.

Carlos Alberto Ysla Duran. Partido Demócrata Verde: Víctor Luis Urrutia Condori.

Víctor Luis Urrutia Condori. Fuerza Ciudadana: Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra.

Karen Elizabeth Acevedo Salvatierra. Avanza País - Partido de Integración Social: Leonidas Iván Altamirano Matus.

Leonidas Iván Altamirano Matus. Partido País para Todos: Adolfo Dennis Ojeda García.

Adolfo Dennis Ojeda García. Partido Democrático Somos Perú: Carmen Rosario Cárdenas Alcarraz.

Carmen Rosario Cárdenas Alcarraz. Podemos Perú: Marco Antonio Tello Castro.

Cieneguilla

La información proporcionada registra 5 candidaturas para Cieneguilla:

Alianza para el Progreso: Wilber Jorge Ancco Mamani.

Wilber Jorge Ancco Mamani. Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype.

Ermelinda Lanazca Baltazar de Taype. Partido Democrático Somos Perú: Edwin Subileti Areche.

Edwin Subileti Areche. Podemos Perú: Ortensia La Torre Cervantes.

Ortensia La Torre Cervantes. Renovación Popular Perú: William Ronald Salazar Mateo.

El Agustino

En El Agustino figuran 13 postulantes:

Alianza para el Progreso: Víctor Modesto Salcedo Ríos.

Víctor Modesto Salcedo Ríos. Juntos por el Perú: Agustín Rojas Guzmán.

Agustín Rojas Guzmán. Acción Popular: Ernesto Mikhajil Colqui Bedregal.

Ernesto Mikhajil Colqui Bedregal. Renovación Popular Perú: Carmen Carolina Castillo Yataco.

Carmen Carolina Castillo Yataco. Alianza Regional por el Perú: Juan David Barrientos Arce.

Juan David Barrientos Arce. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú - Comunidad Política Inka Perú: Jorge Vivanco Zárate.

Jorge Vivanco Zárate. Partido Demócrata Verde: Carlos Alexander Ramos Amante.

Carlos Alexander Ramos Amante. Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Jackeline Stephany Muñoz Calderón.

Jackeline Stephany Muñoz Calderón. Fuerza Popular: Félix Mario Ventura Rivera.

Félix Mario Ventura Rivera. Avanza País - Partido de Integración Social: Irellis Lisbbet Muchaypiña Barriales.

Irellis Lisbbet Muchaypiña Barriales. Partido Político Perú Primero: Carlos Manuel Juscamayta Cosme.

Carlos Manuel Juscamayta Cosme. Partido Democrático Somos Perú: Ana Cecilia Buleje Castillo.

Ana Cecilia Buleje Castillo. Podemos Perú: Liborio Soria Alvarez.

Liborio Soria Alvarez. Ahora Nación – AN: Miguel Hernán García Arias.

La Molina

En La Molina se han registrado 12 candidaturas:

Alianza para el Progreso: María Perla Espinoza Aquino.

María Perla Espinoza Aquino. Acción Popular: Edmundo del Aguila Herrera.

Edmundo del Aguila Herrera. Renovación Popular Perú: Lizzi del Rocío Sueldo Matos.

Lizzi del Rocío Sueldo Matos. Fe en el Perú: María-Pia Paz de la Barra Freigeiro.

María-Pia Paz de la Barra Freigeiro. Partido Popular Cristiano – PPC: Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz.

Meisy Blanca Rosa Nuñez Ruiz. Visión Perú: Edwin Aníbal Mendoza Ramírez.

Edwin Aníbal Mendoza Ramírez. Avanza País - Partido de Integración Social: Sergio Joan Castromonte Chaparro.

Sergio Joan Castromonte Chaparro. Partido Político ADP: Julio Adolfo Tovar Uribe.

Julio Adolfo Tovar Uribe. Partido Democrático Somos Perú: Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa.

Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa. Podemos Perú: Christopher Eldin Clemente Perez.

Christopher Eldin Clemente Perez. Progresemos: José Miguel Rodríguez Tasayco.

José Miguel Rodríguez Tasayco. Ahora Nación – AN: Flor de María Tadeo Romero.

San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho es uno de los distritos de Lima Este con mayor número de postulantes en la información proporcionada. La lista suma 20 candidatos:

Alianza para el Progreso: Juan Valentín Navarro Jiménez.

Juan Valentín Navarro Jiménez. Juntos por el Perú: no se consigna.

no se consigna. Acción Popular: Luis Gino Blanco Aldama.

Luis Gino Blanco Aldama. Renovación Popular Perú: Américo Zegarra Acuña.

Américo Zegarra Acuña. Fe en el Perú: Walter Jacobo Gutiérrez Vaisman.

Walter Jacobo Gutiérrez Vaisman. Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo.

Alex Gonzales Castillo. Alianza Regional por el Perú: Sabina Alarcón Solís.

Sabina Alarcón Solís. Partido Político PRIN: Armengol Sánchez Sandoval.

Armengol Sánchez Sandoval. Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Antonio Flores Cáceres.

Antonio Flores Cáceres. Avanza País - Partido de Integración Social: Héctor Joaquín Alejandro Bustamante.

Héctor Joaquín Alejandro Bustamante. Partido País para Todos: Miguel Oswaldo Huacre Méndez.

Miguel Oswaldo Huacre Méndez. Ahora Nación – AN: Elsa Virginia Alarcón Suárez.

Elsa Virginia Alarcón Suárez. Partido del Buen Gobierno: Carlos Jaime de la Torre Mendoza.

Carlos Jaime de la Torre Mendoza. Partido Democrático Somos Perú: César Andre Usquiano Maldonado.

César Andre Usquiano Maldonado. Podemos Perú: José Luis Luna Morales.

José Luis Luna Morales. Alianza Electoral Venceremos: Heisen Odorico Herrera Conopuma.

Heisen Odorico Herrera Conopuma. Partido SICREO: Justo Ramírez Peña.

Justo Ramírez Peña. Coalición Transformadora Tierra Verde: Adan Renee Cobeña Gomez.

Adan Renee Cobeña Gomez. Partido Demócrata Unido Perú: Noe Zender Mamani Espinoza.

Noe Zender Mamani Espinoza. Partido Cívico Obras: Edwin Mejía Cerdán.

Santa Anita

La relación proporcionada para Santa Anita suma 14 candidatos:

Alianza para el Progreso: David Elías Alegría Liberato.

David Elías Alegría Liberato. Partido Político Nacional Perú Libre: Marissa Melo Llaullipoma.

Marissa Melo Llaullipoma. Juntos por el Perú: Ingrid Alcarraz Guia.

Ingrid Alcarraz Guia. Partido Frente de la Esperanza 2021: José Eleuterio Horna Saavedra.

José Eleuterio Horna Saavedra. Acción Popular: Flora Maribel Fernández Rengifo.

Flora Maribel Fernández Rengifo. Partido Cívico Obras: Maribel Albornoz Rosas.

Maribel Albornoz Rosas. Renovación Popular Perú: Antero Maurine Pickmans Arenaza.

Antero Maurine Pickmans Arenaza. Frente Popular Agrícola FIA del Perú: Judith Soledad Agüero Tinco.

Judith Soledad Agüero Tinco. Avanza País - Partido de Integración Social: Eduardo Rimachi Martínez.

Eduardo Rimachi Martínez. Partido Político Perú Primero: Manuel Edgardo Mamani Rodríguez.

Manuel Edgardo Mamani Rodríguez. Partido País para Todos: Celia Laura Jorge.

Celia Laura Jorge. Partido Democrático Somos Perú: José Luis Nole Palomino.

José Luis Nole Palomino. Podemos Perú: Leonor Chumbimune Cajahuraringa.

No todos los electores recibirán la misma cédula

Los electores no recibirán necesariamente el mismo modelo de cédula, debido a las autoridades que corresponde elegir en cada jurisdicción. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE aprobó seis modelos mediante la Resolución Jefatural N.° 000117-2026-JN/ONPE, publicada el 23 de julio de 2026.

Los modelos contemplan diferentes combinaciones: elección regional y municipal; elección regional y municipal provincial; elección municipal provincial y distrital; elección municipal provincial; elección regional; y una segunda elección regional.

Los colores identificarán cada elección

La ONPE estableció colores de fondo para diferenciar las distintas elecciones. El amarillo corresponde a los candidatos a gobernador y vicegobernador regional; el verde claro, a los candidatos a consejeros regionales; el rosado, a las autoridades municipales provinciales; y el celeste, a las autoridades municipales distritales.

Las cédulas no tendrán fotografías de los candidatos

Las cédulas no incluirán fotografías de los candidatos que encabecen las listas. En su lugar, aparecerán los nombres y símbolos de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales.

Por ello, la posición asignada mediante el sorteo permitirá identificar visualmente a cada organización política en la cédula. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo 4 de octubre.