El Seguro Social de Salud (EsSalud) logró ejecutar esta semana dos operativos de donación de órganos y tejidos en simultáneo que permitieron devolver la esperanza a cinco personas que aguardaban una segunda oportunidad para seguir viviendo.

El despliegue médico hizo posible que cuatro pacientes recibieran un trasplante de riñón y que un asegurado recuperara la visión gracias a un trasplante de córnea. Detrás de cada intervención, realizada en diversos hospitales de la red nacional.

Este logro fue resultado del trabajo de las Unidades de Procura de Lima y del centro del país. Sus equipos actuaron con rapidez y un alto nivel técnico, demostrando que la vocación de servicio puede convertir momentos difíciles en oportunidades para salvar vidas.

“Cada intervención representa un acto de amor inmenso. Detrás de cada trasplante hay una decisión solidaria que permite que otras personas sigan adelante. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esta red que salva vidas en todo el país”, indicó el gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Pedro Padilla.

A la fecha, EsSalud ha alcanzado los 90 trasplantes en lo que va del 2026, reflejando el esfuerzo sostenido del sistema de donación y un impacto directo en la reducción de la lista de espera.

Ambos operativos reflejan la capacidad de respuesta del sistema de Procura y Trasplante de EsSalud, donde equipos médicos, personal asistencial y especialistas trabajan de manera coordinada para hacer posible lo que para muchas familias significa un nuevo comienzo.