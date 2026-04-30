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Médicos de EsSalud trasplantan cuatro riñones y una córnea a cinco pacientes en operativos simultáneos.
Médicos de EsSalud trasplantan cuatro riñones y una córnea a cinco pacientes en operativos simultáneos.
/ TATIANA GAMARRA
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) logró ejecutar esta semana dos operativos de donación de órganos y tejidos en simultáneo que permitieron devolver la esperanza a cinco personas que aguardaban una segunda oportunidad para seguir viviendo.

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