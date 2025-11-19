En el contexto del primer mes del estado de emergencia decretado por el actual Gobierno, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó más de 100 operativos de verificación y fiscalización migratoria en Lima Metropolitana y el Callao.
Como parte de estas acciones conjuntas para contribuir con el orden interno y seguridad, la Policía tuvo a su cargo el control de identidad de más de 2223 extranjeros y Migraciones verificó su estatus migratorio. Se determinó que 411 de ellos estaban en condición irregular.
Luego de las evaluaciones, Migraciones aplicó 90 órdenes de expulsión contra extranjeros que incumplieron la norma migratoria mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). La PNP se encargó de ejecutar las expulsiones del territorio nacional.
Además, se llevaron a cabo más de 684 operativos, en el mismo periodo, en el interior del país. La policía intervino a más de 17 360 extranjeros, y Migraciones identificó que 1387 de ellos se encontraban en situación irregular y aplicó 316 órdenes de expulsión mediante el PASEE.
El PASEE permite disponer la expulsión rápida de extranjeros que ingresaron al país sin control migratorio, que representan una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o ciudadana o por incumplir con la obligación de identificarse con la autoridad competente.
En los operativos también participaron el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las municipalidades distritales y provinciales.
