La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Midagri, este año añadió nuevos puntos críticos estratégicos en los trabajos de descolmatacion del río Rímac , los cuales están ubicados en los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y Ricardo Palma, así como el río Cañete, en Lunahuaná, para proteger la integridad de 4140 vecinos y agricultores, así como 1100 viviendas y 10 hectáreas de estos 4 sectores.

“En el año 2025 trabajamos 57 kilómetros en 47 puntos críticos, este año ampliamos la meta teniendo como referencia el trabajo ya realizado previamente. Además, ejecutamos otras acciones preventivas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Casma, Barranca, entre otros sectores”, resaltó el jefe de la ANA, José Musayón, durante la supervisión de estas labores de mitigación.

Son un total de 37 los puntos críticos que la ANA ya interviene o tiene programado finalizar antes de octubre en la región Lima, con más de 71 kilómetros que se descolmatarán en las cuencas de importantes ríos como el Rímac, Lurín, Cañete, Chilca, Supe, Pativilca, entre otros.

“Una de las funciones de la ANA es el planeamiento e identificación de puntos críticos para los trabajos preventivos a realizarse durante el año siguiente. Cuando asumimos en setiembre del 2024 registramos hasta el final de ese año 500 puntos críticos, pero para el 2025 logramos identificar más de 1600 de estos sectores vulnerables, que se trabajarán todo este año junto a los ministerios, gobiernos regionales y municipios a cargo”, agregó Musayón Ayala, tras dialogar con los alcaldes Oswaldo Vargas y Sergio Baigorria, de Chosica y Chaclacayo, respectivamente.

Prevención descentralizada

A pesar de ser un ente técnico mas no ejecutor, la ANA está comprometida a realizar acciones de mitigación que no se limitan a la capital, pues en el norte del país se viene limpiando más de 27 kilómetros en ríos y quebradas, en 22 puntos críticos ya identificados de Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque. Y es en esta última región donde se van logrando más avances, con la culminación de las acciones en el sector Santa Rosa, en Chiclayo, y Cerro la Virgen, en Lambayeque, retirándose más de 220 mil metros cúbicos de sedimentos de los ríos Insculas y Zaña.