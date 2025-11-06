Los docentes del país tienen a su disposición un total de 250 000 becas para seguir en forma gratuita cursos sobre habilidades socioemocionales y habilidades digitales que tienen una certificación oficial y son válidos para ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM). Esto gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación (Minedu) y la Fundación Romero.
Los docentes que se inscriban en los cursos virtuales y cumplan con desarrollar las materias en la cantidad de horas prevista podrán obtener una certificación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que es válida para concursar y ascender en la CPM.
Al invitar a los maestros a hacer uso de estas becas para reforzar sus competencias profesionales, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el magisterio es un elemento fundamental del servicio educativo y que el Minedu continuará trabajando para revalorar su labor e impulsar la formación docente con el fin de ofrecer a los estudiantes una educación de calidad.
El Programa de actualización en Habilidades Socioemocionales tiene una duración de 113 horas y abarca Desarrollo personal integral, Comunicación estratégica organizacional y Estrategias para la eficiencia profesional.
Por otra parte, el Programa de actualización en Habilidades Digitales se dicta en 123 horas y comprende los temas de Innovación y desarrollo de negocios; Transformación digital ágil y Gestión financiera para no financieros.
Los docentes que desean obtener de manera gratuita una beca deben acceder al enlace https://www.becasgruporomero.pe/becas-docentes/
