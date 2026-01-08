Como parte de las acciones para garantizar entornos escolares seguros, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, durante el 2025 en el ámbito nacional, a 690 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves.

MIRA AQUÍ: Inicio de año sangriento en Lima: más de 10 asesinatos el último fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios

Del total de separados, 592 corresponden a docentes y 98 a personal administrativo. Asimismo, 627 laboraban en instituciones educativas públicas y 63, en instituciones privadas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El delito con mayor incidencia fue la violación de la libertad sexual, con 628 personas separadas, de las cuales 540 eran docentes y 88, administrativos. En segundo lugar, se registraron los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 41 casos.

Asimismo, se aplicaron separaciones por otros delitos graves, como homicidio doloso, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a niños y adolescentes mediante medios tecnológicos, secuestro, tráfico ilícito de drogas y violación de la intimidad mediante la difusión de contenido sexual.

El Minedu precisó que 69 docentes y 24 administrativos que cuentan con sentencia condenatoria fueron separados de manera definitiva. En tanto, 597 docentes y administrativos que se encuentran procesados judicialmente fueron separados de manera preventiva mientras se define su situación legal.

Durante el 2026, el Minedu continuará, de manera permanente, la depuración del sistema educativo como parte de una estrategia institucional orientada a proteger la integridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

Supervisión en Ica

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, conoció la situación de las instituciones de educación básica y superior técnico-productiva con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

El ministro inició su agenda en el colegio 22334 La Florida, en el centro poblado Las Palmeras, en el distrito de Salas, donde verificó el avance de la primera escuela modular tipo costa en la región Ica, que se encuentra en su etapa final de implementación. Esta obra, que representa una inversión de cinco millones de soles, permitirá dejar atrás una infraestructura de adobe en alto riesgo de colapso y brindar a más de 80 estudiantes de primaria un entorno seguro, moderno y plenamente equipado.

“Hemos llegado a Ica para verificar que el servicio educativo cuente con las condiciones adecuadas para el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros. Aquí, en La Florida, estamos resolviendo una situación de alto riesgo y dando inicio a una nueva etapa para la educación en Salas y en toda la región”, señaló el ministro Figueroa.

La nueva escuela modular, una solución eficiente para zonas alejadas del país donde la construcción convencional resulta más costosa y compleja, contará con aulas equipadas, ambientes administrativos, sala de uso múltiple, red wi fi, sistemas de audio y video, mobiliario nuevo, cerco perimetral, patio principal techado, áreas recreativas y un moderno sistema sanitario con tratamiento de aguas residuales.

REVISA AQUÍ: Tren Lima-Chosica: los 49 cruces que representan un peligro y que podrían demorar la circulación de los coches

En esta institución educativa, la Fundación Romero realizó la entrega simbólica de 250 000 becas dirigidas a docentes y 400 000 becas destinadas a estudiantes del quinto año de educación secundaria en el ámbito nacional.

Posteriormente, el titular del Ministerio de Educación visitó el almacén de la UGEL Ica, donde supervisó el acopio de recursos pedagógicos destinados al Buen Inicio del Año Escolar 2026. En ese contexto, el ministro Figueroa revisó los textos en sistema braille que arribaron a la región y resaltó el derecho de todos los escolares a acceder a aprendizajes de calidad, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva, que garantice que ningún estudiante quede excluido, bajo criterios de igualdad y equidad.

En la región Ica se distribuirán más de 349 000 unidades de materiales educativos, que beneficiarán a más de 190 000 estudiantes, con una inversión superior a 1.1 millones de soles. A la fecha, el 80 % del material ya se encuentra en los almacenes y su distribución se iniciará la primera semana de febrero, a través de la DRE Ica y las cinco UGEL de la región.

La jornada continuó en el Instituto de Excelencia (IDEX) Catalina Buendía de Pecho, donde el ministro destacó la importancia de la educación técnica como pilar del desarrollo del país. En esta institución, el Ministerio de Educación ha invertido más de 1.4 millones de soles para la implementación de un laboratorio de fabricación digital (FabLab) con 51 equipos especializados, que benefician a los programas de Industrias de Alimentos y Bebidas, Mecánica de Producción Industrial y Producción Agropecuaria.

Finalmente, el ministro Figueroa visitó el Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Nuestra Señora del Carmen, considerado uno de los mejores CETPRO públicos de la región, donde participó en la entrega simbólica de títulos técnicos a 72 egresados. Durante su intervención, resaltó que la educación técnico-productiva es una prioridad para el sector, ya que permite a jóvenes y adultos mejorar sus oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades.