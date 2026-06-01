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ONP otorgó mil pensiones de viudez en tiempo récord
ONP otorgó mil pensiones de viudez en tiempo récord
/ aios
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgó la pensión de viudez número mil mediante ONP Te Acompaña, iniciativa que permite resolver este trámite en menos de 24 horas y brindar acompañamiento especializado a las personas que acaban de perder a un familiar.

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