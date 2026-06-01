La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgó la pensión de viudez número mil mediante ONP Te Acompaña, iniciativa que permite resolver este trámite en menos de 24 horas y brindar acompañamiento especializado a las personas que acaban de perder a un familiar.

La pensionista número mil es Blanca Ignacio Oliva, quien accedió a este beneficio tras el fallecimiento de su esposo, pensionista del Sistema Nacional de Pensiones. En medio de una situación marcada por el duelo, recibió orientación personalizada y obtuvo su resolución de pensión en un solo día, evitando largas esperas y trámites adicionales.

Su caso representa a las más de mil familias que, desde octubre de 2025, han sido atendidas a través de ONP Te Acompaña, un servicio diseñado para ofrecer una respuesta rápida, cercana y humana a los deudos de pensionistas y afiliados del Sistema Nacional de Pensiones.

Antes de la implementación de esta mejora, el trámite de pensión de viudez podía demorar hasta 30 días hábiles, de acuerdo con los plazos establecidos por ley. Actualmente, gracias a la simplificación de procesos y a una atención especializada, la ONP puede reconocer este derecho en menos de 24 horas en los casos que cumplen con los requisitos establecidos.

“Detrás de cada solicitud hay una persona y una familia atravesando un momento difícil. Por eso hemos trabajado para transformar un trámite que antes podía tomar semanas en una atención rápida, eficiente y, sobre todo, humana. En nuestro aniversario reafirmamos el compromiso de seguir acercando la ONP a quienes más nos necesitan”, señaló Gastón Remy, jefe de la ONP.

La pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge o conviviente del pensionista fallecido. En el caso de las uniones de hecho, se debe acreditar la convivencia conforme a la normativa vigente. Las solicitudes pueden realizarse en los centros de atención de la ONP y Centros MAC a nivel nacional, así como a través de la plataforma onpvirtual.pe.

Además del acceso a la pensión, los beneficiarios pueden participar gratuitamente en los talleres y actividades de Yuyaq Casa del Pensionista y acceder a las prestaciones de salud que les corresponden a través de EsSalud.

Este resultado cobra especial relevancia en el año en que la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cumple 32 años de vida institucional, reafirmando su compromiso de brindar servicios previsionales cada vez más ágiles, oportunos y centrados en las personas.