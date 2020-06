Dos tiburones costeros, animales marinos pueden llegar a medir más de dos metros y tienen un hocico ancho y redondeado, aparecieron muertos en la Costa Verde. Fueron vistos por un tablista cuando se aproximaron a la orilla.

Se trata del tiburón manchado o tollo pintado. Su nombre científico es triakis maculata y habita en aguas frías y profundas. Esta especie de tiburón está distribuida entre Ecuador y norte del Chile y su mayor concentración está en el mar peruano, explica el biólogo marino Yuri Hooker, experto en biodiversidad submarina.

“Lo usual es que estos peces estén a 20 metros de profundidad, cerca de la playa, porque se alimentan de crustáceos como cangrejos, muymuyes y conchas. Pero la presión de los pescadores los ha hecho ir más lejos”, comenta.

Con la cuarentena, los ilegales dejaron de salir a pescar en sus bolicheras y los tollos han empezado a acercarse más a la costa a alimentarse. “Es un tipo de pesca para anchovetas o jureles. Sus redes arrastran todo y eso ha disminuido la población de tollos y rayas”.

Ahora que los pescadores están reactivando sus actividades en el mar los tollos están volviendo a ser capturados en las redes. Algunos logran escapar, pero quedan tan mal heridos que mueren y varan en el litoral. Es posible que eso haya ocurrido con estos dos tiburones.

Pese a que son animales robustos, no atacan al ser humano. “Sus dientes no son puntiagudos, sino aplanados para poder triturar cangrejos. No atacan”, cuenta Hooker.

Un tablista encontró a los tiburones en la Costa Verde. Esta especie puede llegar a medir dos metros. Son inofensivos para el hombre.

Estos peces aparecieron sin vida en la Costa Verde. Se alimentan de cangrejos y otros crustáceos.

La bióloga marina Adriana Gonzales, que administra "Tiburones y Rayas del Perú, la página de Facebook que reportó la aparición de estos peces, explica que “son tiburones costeros y de fondo que se alimentan de cangrejos, caracoles, peces y calamares, por lo que no son una amenaza para el hombre”.

Un punto interesante, acota Gonzales, es que "la presencia de tiburones es un indicador de que el ecosistema del mar de la Costa Verde está saludable”.

En los últimos días también han aparecido tiburones en otras zonas del litoral. En 4 de mayo, Tiburones y Rayas del Perú reportó la aparición de un tiburón diamante en las playas de Punta Hermosa, al sur de Lima. También se supo de un tollo blanco varado en el balneario trujillano de Huanchaco.

Este tiburón diamante apareció en las playas de Punta Hermosa

Esta es otra vista del tiburón diamante que varó en las aguas del sur de Lima.

Este tiburón llamado por los pescadores como tollo blanco apareció en el balneario trujillano de Huanchaco.

-Conservación de especies-

En el 2014, el Ministerio de la Producción aprobó el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies Afines en Perú (Pan Tiburón Perú).

Según este documento, el incremento de la captura de tiburones y la alta fragilidad biológica de sus poblaciones suscitan una preocupación general. Para su conservación se han establecido tallas mínimas para su captura.

Los pescadores no pueden capturar tiburones (carcharhinus spp.) que midan menos de 150 centímetros. Tampoco tiburones azules (prionace glauca) de menos de 160 centímetros ni tiburones diamantes (isurus oxyrinchus) de 170 centímetros. Otros tiburones que no pueden ser capturados son el tollo (mustelus whitneyi), tollo blanca (mustelus mento) y tollo pintado (triakis maculata) cuando tengan menos de 60 centímetros.

Una guía de tiburones del Perú, elaborada por Juan Carlos Cantú de Defenders Wildlife, da detalles de 31 especies de escualos. Algunos tienen cabezas puntiagudos, redondas o triangulares y con hocicos medianos cortos o largos. La forma de las aletas dorsales también varían según la especie. Pueden ser triangulares, picudas, falciformes o redondas.

Hooker opina que en el papel “todo es bonito”, pero en los muelles se ven tiburones diamante, martillo y azul por debajo de las tallas reglamentarias, pasa incluso en los terminales pesqueros donde se supone que hay más control. “Les cortan las aletas y la cabeza y los venden como tollo”.

