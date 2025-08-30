El sismo alcanzó una intensidad de grado II-III y fue percibido por algunos pobladores de la zona. (Foto: Andina)
El sismo alcanzó una intensidad de grado II-III y fue percibido por algunos pobladores de la zona. (Foto: Andina)
Redacción EC

Un nuevo se registró la madrugada de hoy, sábado 30 de agosto. La magnitud fue de 3,5 y tuvo una profundidad de 38 kilómetros y 40 kilómetros al suroeste del , Lima.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 4:39 a.m. y alcanzó una intensidad de grado II-III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por , estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

