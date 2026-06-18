Durante siglos, los monstruos han servido para poner rostro a aquello que una sociedad teme. Esta vez, AL ESTE Festival Internacional de Cine de San Marcos propone una reflexión sobre esos miedos a través del cine. Del 18 al 28 de junio, su edición 17 se desarrollará bajo el lema “Monstruos, las bestias imposibles” y reunirá más de 70 películas de Europa, Asia y América Latina, además de estrenos, invitados internacionales, clases maestras y actividades especiales.

La figura del monstruo no remite aquí únicamente a criaturas fantásticas, sino también a las heridas históricas, las identidades desplazadas y las preguntas que siguen abiertas en las sociedades contemporáneas. “En esta oportunidad nos enfocamos en mostrar al monstruo en varias de sus facetas para así comprender que detrás de esos personajes se esconde la evolución de nuestros miedos y quiénes son los verdaderos monstruos en la realidad”, explica David Duponchel, fundador y director del festival.

El cineasta y director del festival, David Duponchel, señala que la temática “Monstruos, las bestias imposibles” busca reflexionar sobre los miedos y conflictos de las sociedades contemporáneas.

La programación se distribuye en cinco competencias oficiales: Competencia Al Este, dedicada al cine de Europa Central y Oriental; Primera Línea, centrada en primeras y segundas películas; Vidas Cruzadas, enfocada en la no ficción contemporánea; Perú Emergente, para cortometrajes nacionales; y ExperimentAlEste, dedicada al cine experimental iberoamericano.

Entre los títulos destacados figuran “Dos fiscales”, del ucraniano Sergei Loznitsa; “Franz”, de Agnieszka Holland; “The Souffleur”, del argentino Gastón Solnicki, protagonizada por Willem Dafoe; “Un futuro brillante”, de la uruguaya Lucía Garibaldi, ganadora del premio a Mejor Película Internacional en Tribeca; y “Mis fantasmas armenios”, de Tamara Stepanyan, elegida para clausurar esta edición del festival.

El ciclo dedicado al centenario del realizador japonés Shōhei Imamura incluirá proyecciones en 35 mm de películas como “La mujer insecto”, “La balada de Narayama” y “La anguila”.

Los rostros del miedo

La sección Far East volverá a reunir algunas de las propuestas más destacadas del cine asiático contemporáneo y estará acompañada por un homenaje al centenario del realizador japonés Shōhei Imamura. El ciclo incluirá “La mujer insecto”, “La balada de Narayama” y “La anguila”, varias de ellas proyectadas en 35 mm, reivindicando la experiencia cinematográfica en sala y el valor material del soporte analógico.

Como parte de las actividades especiales, el público podrá asistir al cineconcierto de “Nosferatu”, clásico del expresionismo alemán dirigido por F. W. Murnau, que contará con música en vivo del grupo peruano El Jefazo. Asimismo, varias películas revisitarán fantasmas, criaturas —incluidos monstruos del folclore peruano, como la jarjacha— y figuras marginales para abordar conflictos contemporáneos desde distintas perspectivas.

El clásico del expresionismo alemán “Nosferatu”, dirigido por F. W. Murnau, será presentado en formato de cineconcierto con música en vivo a cargo de la banda peruana El Jefazo.

Entre los invitados internacionales destacan la directora armenia Tamara Stepanyan, el cineasta argentino Gastón Solnicki, la realizadora uruguaya Lucía Garibaldi, el documentalista Herman Szwarcbart y el artista chileno Pepe Rovano. Todos participarán en presentaciones y clases maestras abiertas al público, que complementarán una programación concebida no solo como una muestra de películas, sino también como un espacio de intercambio. “Queremos que el festival se sienta vivo; por ello incluimos espacios donde el público pueda conversar sobre cine con expertos y conocer cómo se viven las películas detrás de cámaras”, agrega Duponchel.

La reciente alianza con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representa una nueva etapa para un festival que desde hace diecisiete años ha apostado por cinematografías alejadas de las narrativas convencionales. Como parte de esta colaboración, se realizará el Encuentro Internacional de Políticas Públicas para la Producción y Circulación Cinematográfica, una jornada que reunirá a investigadores, gestores culturales y cineastas para debatir una pregunta clave: ¿para quién hacemos cine?

“Ir a un festival es como ir a un mercado donde puedes seleccionar lo que quieres consumir, donde te encuentras con personas, donde interactúas con tu entorno y te vuelves a sentir humano”, resume Duponchel.