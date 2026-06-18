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La edición 17 del Festival AL ESTE se realizará del 18 al 28 de junio con más de 70 películas de Europa, Asia y América Latina, además de invitados internacionales y actividades académicas.
La edición 17 del Festival AL ESTE se realizará del 18 al 28 de junio con más de 70 películas de Europa, Asia y América Latina, además de invitados internacionales y actividades académicas.
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante siglos, los monstruos han servido para poner rostro a aquello que una sociedad teme. Esta vez, AL ESTE Festival Internacional de Cine de San Marcos propone una reflexión sobre esos miedos a través del cine. Del 18 al 28 de junio, su edición 17 se desarrollará bajo el lema “Monstruos, las bestias imposibles” y reunirá más de 70 películas de Europa, Asia y América Latina, además de estrenos, invitados internacionales, clases maestras y actividades especiales.

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Salió el trailer del documental de Diego Maradona, quien ganó cinco títulos en el Napoli. Llegará al cine el 14 de junio. (Foto: difusión / Video: The Guardian)
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